Wave e-550, il primo modello di Magonis: il nuovo ‘full electric’ debutta al Salone Nautico di Venezia [FOTO]

Combinare comfort, efficienza e rispetto dell’ambiente, con un occhio attento a quei dettagli che rendono una barca immediatamente riconoscibile. Questo il punto di partenza che ha guidato la creazione del Wave e-550, il primo modello del cantiere italo-spagnolo Magonis, che fa il suo debutto mondiale al Salone Nautico di Venezia 2021.

Il cantiere, sede a Barcellona e sito produttivo a Sabaudia, ha fatto tesoro delle diverse influenze delle due nazioni. La creatività ed esuberanza catalana si sono combinate con il gusto e la tecnologia italiana per dare vita a una barca che, in 5,50 metri di lunghezza (4,96 m al galleggiamento) per 1,98 metri di larghezza, riunisce tutte le comodità ideali per una divertente crociera diurna. Sia che si navighi sul lago di Garda (senza preclusioni di rotte, anche quelle dell’alto lago interdette alle barche a motore tradizionale), sia nel mare di Capri o per una rapida attraversata da Ibiza a Formentera.

L’immersione di soli 0,30 m consente di avventurarsi fin quasi a riva nel più completo silenzio garantito dalla propulsione elettrica. Per fugare le perplessità che le motorizzazioni elettriche suscitano (oggi, nell’era Tesla, molto meno che nel passato) ecco le prestazioni: 22 nodi di velocità massima e un’autonomia di 12 ore a velocità di crociera. Il dislocamento di 335 kg evidenzia la costruzione in infusione sottovuoto dell’esclusiva tecnologia Light X Pro sviluppata dal team di ingegneri e designer di Magonis.

Quattro propulsioni elettriche adatte ad ogni armatore

La motorizzazione, rigorosamente fuoribordo, è affidata a due autentiche icone della propulsione elettrica: i Torqeedo Cruise da 4 a 10 kW (circa il corrispondente di 20 cv), oppure i nuovi Mag Power 18.0 e 30.0, rispettivamente di 18 e 30 kW. Il primo (con una potenza di circa 40 cv) garantisce la già citata velocità di 22 nodi, il secondo una punta velocistica di 16 nodi.

Comfort a bordo e dettagli “smart”

La disposizione degli spazi in coperta si basa sul layout del bowrider, ottenendo così una zona prodiera capace di trasformarsi in un attimo da accogliente dinette in un altrettanto fruibile prendisole. In pozzetto, le comode sedute e il protettivo parabrezza garantiscono ad un massimo di sei passeggeri una navigazione comoda e sicura.

Le dotazioni standard prevedono delfiniera e ancora inox da 4 kg, scaletta di risalita dal bagno con quattro ampi gradini, quattro bitte di design di acciaio inox e dello stesso materiale sono la battagliola prodiera e i montanti del parabrezza.

Altrettanto ricca l’offerta di optional: tavolo telescopico, ponte interamente in teak, frigorifero, doccetta, antifurto e tendalino XXL di 8 metri quadri sostenuto da montanti in carbonio.

A bordo del Magonis Wave e-550 colpiscono poi alcune soluzioni che solitamente non si trovano su barche di questa metratura. A cominciare dalla strumentazione sostituita da un iPad di 13” opportunamente impermeabilizzato che l’armatore può portare sempre con sé. Anche per la carica dello smartphone è prevista un’apposita sede, mentre la musica è affidata a un impianto Fusion da 120 W.

Anche per quanto riguarda il prezzo, il Magonis Wave e-550 riesce a stupire considerando la qualità delle finiture e la propulsione elettrica, che ne garantisce un’eccellente quotazione dell’usato negli anni. Si va dai 33.485 euro con il Torqeedo Cruise 4.0 RL ai 68.900 euro con il Mag Power 30.0, tutti Iva compresa.