Un nuovo appuntamento con ‘Perfetta’ di Aw Lab: Valentina Baggio per un confronto su autostima e fragilità

AW LAB presenta il terzo atteso appuntamento con Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere.

Valentina Baggio è la protagonista di questa terza fase del progetto e, dopo il successo di partecipazione dei primi due con Chadia Rodriguez e Anna Lou Castoldi, insieme a David Blank, interagirà con la community di AW LAB sui temi della consapevolezza di sé, dell’autostima e delle fragilità che si vivono nell’età dell’adolescenza.

Il tema del nuovo appuntamento di Perfetta è Personality Crisis. La scuola, la famiglia, gli amici. La ricerca del proprio talento, la solitudine, i dubbi sul futuro. Le aspettative dei genitori e il confronto col mondo degli adulti. Insieme a Valentina ci si potrà misurare su tutto questo, per analizzare le proprie paure ma anche pesare le proprie qualità, per capirsi meglio e trovare la chiave per la comprensione altrui.

Insieme a Valentina Baggio e David Blank i partecipanti a Perfetta potranno discutere insieme, ricevere consigli, approfondire l’argomento tramite sondaggi e case history. L’obiettivo è prendersi un momento di riflessione e di ricerca della propria personalità.

L’appuntamento con Davide Blank e Valentina Baggio è nato in collaborazione con New Balance.

L’appuntamento è per il 10 maggio sui canali social di AW LAB.