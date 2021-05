Un’estate coloratissima con Atlantic Stars: sneakers vivaci per un look impeccabile [FOTO]

Con l’arrivo dell’estate, le belle giornate, le passeggiate anche di sera grazie alla rimozione, ormai vicinissima, del coprifuoco, cresce il desiderio di sfoggiare look originali, unici e soprattutto coloratissimi e vivaci.

In tantissimi daranno sfogo alla proprio creatività, creando outfit davvero speciali. A volte basta anche solo un accessorio per rendere incredibile un look. Un cappello, gioielli o magari un paio di scarpe possono fare davvero la differenza.

Ecco quindi che Atlantic Stars lancia le sue scarpe, per lui e per lei, per un’estate mozzafiato, vivace e coloratissima.

Atlantic Stars, che ha fatto del colore la sua forza, non poteva che proporre, per l’estate, delle sneakers originali, che sprizzano gioia da tutti i pori. Il colore e l’energia dell’universo sono nel suo DNA, tanto che i suoi dodici modelli prendono il nome di stelle Altair, Antares, Centaurus, Lania, Polaris, Vega e costellazioni Andromeda, Argo, Crater, Draco, Libra, Pegasus. Nella gallery le scarpe di Atlantic Stars in tutte le loro colorazioni ed in tutta la loro bellezza.