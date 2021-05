Timberland lancia i nuovi prodotti Earthkeepers: sneakers e borse con fibre Community Cotton [FOTO]

Lanciati oggi in tutto il mondo, i nuovi modelli Timberland Earthkeepers® sono realizzati utilizzando l’ultima eco-innovazione del marchio, le fibre Community Cotton™. Questo cotone coltivato ad Haiti è naturalmente forte e resistente, ma con un ulteriore vantaggio: conosciamo con esattezza la provenienza del cotone, chi lo ha coltivato e l’impatto positivo che ha avuto sulla comunità locale e sul futuro.

Questo lancio rappresenta un’importante pietra miliare nel viaggio quinquennale di Timberland per reintrodurre la coltivazione del cotone ad Haiti dopo una pausa di 30 anni, in collaborazione con la Smallholder Farmers Alliance. Le fibre di Community Cotton™ vengono coltivate utilizzando un modello agroforestale innovativo: in cambio del tempo di volontariato per piantare e coltivare alberi ad Haiti, gli agricoltori ricevono una formazione, strumenti e semi preziosi da utilizzare nelle proprie fattorie.

Il risultato? Benefici duraturi per l’ambiente attraverso la piantagione di milioni di alberi e riscontri positivi a lungo termine per una maggiore produttività agricola e, in definitiva, redditi e mezzi di sussistenza degli agricoltori stessi.

I nuovi modelli Earthkeepers® rappresentano le eco-innovazioni di punta di Timberland, che si impegna per un futuro più verde.

I prodotti realizzati in fibre Community Cotton sono ora disponibili nei negozi Timberland, nei punti vendita autorizzati e su timberland.it.

Per ulteriori informazioni sull’impegno di Timberland per creare prodotti migliori, comunità più forti e un mondo più verde, visita la sezione responsibility del sito.