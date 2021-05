Stile Napoletano, il brand di Ciro Marigliano punto di riferimento per la moda maschile sartoriale italiana e internazionale [FOTO]

Quando si parla di stile e dettagli di classe, non si può non pensare a Ciro Marigliano, il sarto di Napoli, creatore del famoso brand Stile Napoletano. Da anni, con la sua attenta ricerca della qualità e con capi dalla personalità forte e attuale, Ciro Marigliano rappresenta un importante punto di riferimento per la moda maschile sartoriale, italiana e anche internazionale.

Un’arte fatta di dettagli di stile presi in prestito dalla grande tradizione napoletana e cura estrema del particolare, il tutto con una grande attenzione alle richieste della clientela, raffinata ed esigente, tra cui spiccano nomi illustri del mondo politico, imprenditoriale e televisivo. Attualmente Stile Napoletano vanta ben tre showroom, oltre alla storica sede di Napoli, Ciro Marigliano ha inaugurato infatti altre due realtà, una a Milano nel cuore di Via Monte Napoleone simbolo della movida meneghina e una a Genova. Ma Ciro Marigliano sempre più spesso raggiunge i suoi clienti a domicilio per realizzare capi su misura attraverso una consulenza professionale e accurata, sia dal punto di vista modellistico che da quello stilistico.

Un approccio che potremmo definire quasi da “psicologo dello stile”, perché Marigliano ascolta, interpreta, comprende gusti ed esigenze e alla fine trasforma in realtà ogni desiderio.

Stile Napoletano è un marchio in costante crescita, già famoso e apprezzato in tutta la Lombardia, nel Trentino, in Puglia, nel Lazio, in Toscana e anche in Svizzera, tra Lugano e Chiasso, tutti luoghi dove Ciro Marigliano si reca personalmente per accontentare i desideri dei suoi sempre più numerosi clienti. E proprio la richiesta crescente ha portato Ciro Marigliano a intraprendere una nuova e ambiziosa avventura, un progetto sartorialist volto alla formazione dei nuovi esperti del “su misura”, nel nome del brand Stile Napoletano.

Il passaggio dalla rivisitazione della tradizione sartoriale ad un vero corso di formazione dei sarti di domani è stato per l’imprenditore campano una vera evoluzione naturale: Ciro Marigliano è infatti pronto a insegnare sul campo tutti i segreti appresi in anni di duro lavoro e ad aprire le porte del successo a nuovi talenti del mondo del fashion, attraverso una scuola sartoriale esclusiva in cui pratica e teoria convivono in perfetta armonia. Parliamo del percorso già intrapreso da Maurizio Canale, influencer affermato e oggi primo allievo del corso in sartorialist di Marigliano.

Per candidarsi a diventare una giovane promessa del fashion e ambassador Stile Napoletano nel mondo o semplicemente per avere più informazioni sul corso di formazione è possibile contattare direttamente gli uffici milanesi del brand.