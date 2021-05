Il primo catamarano elettrico solare, Silent 60: ecologico, ma ad alte prestazioni [FOTO]

Silent-Yachts ha aumentato la sua flotta di innovativi catamarani elettrici solari oceanici introducendo il nuovo Silent 60 che è stato lanciato di recente nello stabilimento di produzione di Silent-Yachts in Thailandia, guidato dall’imprenditore svizzero Philippe Guénat. Questa è la prima unità del modello, mentre altri otto scafi sono attualmente in costruzione e 17 sono stati ordinati in totale. Ciò che lo rende ancora più ecologico è che è stato costruito con un’ala da kite, un sistema speciale che a differenza degli yacht a vela convenzionali, non richiede un grande albero e la vela dell’aquilone genera molta più potenza per metro quadrato di una vela convenzionale. SILENT-YACHTS offre il sistema kite-sail opzionale disponibile per tutti i loro modelli.

“Il sistema kite suona come l’abbinamento perfetto per le giornate ventose insieme al sistema di propulsione elettrica di SILENT-YACHTS“, ha detto il proprietario tedesco del primo SILENT 60. “Sono un appassionato di nuove tecnologie che aiutano, a poco a poco, a superare le sfide ecologiche che dobbiamo affrontare oggi“.

Più green di prima

Il SILENT 60 trasporta un’ala da kite leggera e compatta di Wingit, che non richiede un grande albero per sollevare l’aquilone ed è anche facile da usare. Un’ala dell’aquilone che opera a tali altezze, genera fino a 10 volte più potenza per metro quadrato rispetto a una vela convenzionale.

Allora, come funziona il sistema dell’ala del kite? C’è un box dedicato nella zona di prua del SILENT 60, che contiene il kite (la vela è di 13 mq) comprensivo di tutti i suoi componenti (winch, albero, cime, ecc.). Qui viene memorizzato anche l’intero sistema, quando non in uso.

Per lanciare l’aquilone, è sufficiente installare un piccolo albero, che è alto solo due piedi, con quattro stecche (“corde” di kevlar da 6 mm) che devono essere fissate a quattro pad-eyes pieghevoli (questo richiede alcuni secondi ). Dopo aver estratto l’aquilone, viene pompato con una pompa elettrica anch’essa nella scatola (questo richiede solo pochi secondi), accendi il winch, butti l’aquilone fuori bordo dove andrà alla deriva con il vento e poi l’aquilone può partire dall’acqua tirando le corde. Quando è in aria, il governo automatico può subentrare: la fune di trazione viene rilasciata finché l’aquilone non è a più di 120 metri sopra la barca e inizia a dipingere un enorme “8” nel cielo.

Portarlo giù è il processo inverso. Il controllo automatico sposta l’aquilone in una posizione proprio sopra la barca dove ha il minimo tiro sulla corda, quindi l’armatore o un membro dell’equipaggio fa scendere il kite elettricamente, tira la corda destra in modo che l’aquilone collassi sopra il ponte anteriore. Ora, l’aquilone viene rimesso nella borsa e riposto nella scatola.

I vantaggi dell’ala del kite

Ci sono tre principali vantaggi dell’ala dell’aquilone per lo yacht. Primo, propulsione extra. L’aquilone può trainare il SILENT 60 da 30 tonnellate con circa 4-5 nodi e riduce il consumo dei motori elettrici, estendendo così la gamma. Il catamarano elettrico solare già ecologico diventa in questo modo più verde e più eco-consapevole. Secondo, emergenza. Se una lenza galleggiante rimane impigliata nelle eliche, un aquilone può fungere da propulsione di riserva che consente alla barca di raggiungere un luogo protetto dove la corda può essere tagliata e l’elica liberata. Ultimo ma non meno importante, divertimento e gioia. È bello vedere l’aquilone in alto, tirare la barca con la forza del vento.

Una nuova forma dello scafo ad alte prestazioni

Il SILENT 60 ha anche una nuova forma dello scafo ad alte prestazioni ottimizzata con lo studio CFD, con linea di galleggiamento più lunga e prua inversa. I dettagli distintivi del suo design esterno sono le lunghe strisce dei finestrini sul fianco dello scafo e una maggiore superficie complessiva dei finestrini.

“Voglio congratularmi con tutto il nostro team per questo progetto di successo“, ha detto Michael Köhler. “Il SILENT 60 è il primo esempio di una nuova generazione di catamarani elettrici solari che produciamo e molti altri seguiranno. Siamo felici di fornire soluzioni sostenibili e prive di emissioni per gli appassionati di nautica da diporto che vogliono rendere il mondo un posto migliore“.

L’armatore prevede di utilizzare il suo SILENT 60 per alcune settimane all’anno e lo renderà disponibile per il noleggio.

“Ho pensato che sarebbe stato un peccato lasciare la barca inutilizzata per il resto del tempo, e ho deciso di noleggiare la barca su base giornaliera o settimanale a chiunque sia interessato a provare questo meraviglioso yacht per una gita di un giorno o per una vacanza più lunga con percorsi flessibili“, ha affermato.

Un layout flessibile

La barca può essere gestita da due persone con facilità e offre molto spazio per famiglie ed equipaggio. Per gli avventurieri, giochi d’acqua aggiuntivi, SUP, kayak ed e-bike possono essere riposti nel ponte del ponte.

Il SILENT 60 offre un layout flessibile. La prima ha quattro cabine ospiti sul ponte inferiore, inclusa una spaziosa suite armatoriale. Ci sono molte aree sociali a bordo, un salone principale arioso, un pozzetto di poppa, un accogliente salotto a prua e un flybridge. Lo yacht ha una maggiore altezza libera ovunque (fino a 230 cm nel salone) e pannelli solari più potenti (42 pezzi per 17 kWp contro 30 per 10,8 kWp del SILENT 55).

Il nuovo modello ha un pescaggio inferiore a 1 metro, che gli consente di raggiungere baie meno profonde, che possono essere cruciali per aree come i Caraibi e il sud-est asiatico. Il SILENT 60 ha due piattaforme da bagno a poppa che possono essere estese opzionalmente di 90 cm su richiesta dell’armatore. In questo caso, la barca può trasportare un paio di moto d’acqua elettriche. Una piattaforma idraulica sollevabile, che si trova tra le due piattaforme da bagno, può anche essere ampliata dallo standard 3,7 x 1,7 ma 4 x 2,4 m per trasportare un tender più grande – fino a 350 kg e lungo 4 metri.

Tecnologia di livello superiore

Il SILENT 60 è dotato del sistema di aerazione dell’azienda, che fornisce aria fresca e fresca a tutti gli alloggi, ai bagni e nel salone. Il flusso d’aria in ogni spazio è regolabile individualmente e può essere utilizzato quando le condizioni meteorologiche richiedono la chiusura delle finestre. Inoltre, un sistema a pompa di calore a ciclo inverso riscalda l’abitacolo quando necessario, garantendo il comfort per tutte le stagioni. Lo scafo coibentato garantisce il raggiungimento efficiente delle temperature di bordo desiderate.

Il nuovo catamarano, grazie ai suoi comfort avanzati, offre un livello di comfort che dona tranquillità. Un dissalatore alimentato dal sistema solare-elettrico, produce abbastanza acqua per fornire una società completa di sei cabine con un ragionevole tasso di consumo. Tutti gli apparecchi di bordo funzionano con il sistema 220/110 volt. La cambusa ha spazio frigorifero e congelatore per sostenere l’equipaggio e un efficiente piano cottura a induzione, che esclude la necessità di trasportare propano.

Gamma transoceanica

Il SILENT 60 è progettato per andare ovunque come un vero yacht da crociera d’altura. Può navigare in modo efficiente fino a 100 miglia al giorno per settimane. Allo stesso tempo, la disposizione dei componenti consente al sistema di alimentare tutti i sistemi di bordo senza la necessità di carburante per alimentare un generatore. La velocità di crociera dello yacht è di 6-8 nodi ma può essere veloce quando necessario raggiungendo la velocità massima di 20 nodi.

SILENT 60 breve specifica

Lunghezza fuori tutto: 17,99 m

Larghezza fuori tutto: 8,99 m

Pescaggio: 0.93 m

Dislocamento leggero: 29 tonnellate

Acqua: 1.000 L

Acque reflue: 2 x 500 L

Carburante: 1.600 L

Motori (elettrici): fino a 2 x 340 kW

Pannelli solari: 42/17 kWp

Capacità della batteria: 286 kWh

Velocità di crociera: 6-8 nodi

Velocità massima: 20 nodi

Certificazione CE: A.

Dimensioni kite: 13 mq (versione standard 9 mq) e 150 m di lunghezza del filo

Caratteristiche kite: autopilota incl. sensore di linea impostato alto carico e sensore kite