Vietato vestirsi di rosa al Giro d’Italia, l’EF Pro Cycling corre ai ripari: una divisa pazzesca che celebra le diversità [FOTO]

Inizia domani il Giro d’Italia 2021: i ciclisti sono stati protagonisti ieri pomeriggio della presentazione ufficiale, a Torino, da dove partirà l’edizione 104 della Corsa Rosa.

In tanti hanno notato una speciale novità nel team EF Pro Cycling: una divisa tutta nuova, dai tanti colori e dal design moderno ed elegante.

La squadra di Bettiol sfoggerà infatti un look nuovo e speciale, realizzato per celebrare i diversi background dei corridori che gareggiano uniti nel team e con un unico obiettivo.

La nota del team

C’è una regola che deve essere rispettata da tutte le squadre al Giro: non vestirsi di rosa. E poiché siamo l’unica squadra del gruppo professionistico con una maglia rosa, possiamo dare una scossa alla gara più importante d’Italia.

Fortunatamente per noi, abbiamo i nostri amici fidati (e follemente creativi) nell’azienda Rapha. La divisa del Giro presenta i colori delle bandiere nazionali di tutto il mondo in una celebrazione di persone con background differenti, che si uniscono per perseguire un obiettivo comune. Per le prossime tre settimane, i nostri ciclisti indosseranno una creazione caleidoscopica.

Alla ricerca delle combinazioni di tessuto più veloci possibili sulle nostre tute da cronometro, Rapha ha testato oltre 100 materiali presso lo Sport Science Institute del Regno Unito della Loughborough University. I tessuti testurizzati progettati per ridurre la resistenza aerodinamica sono stati abbinati a tessuti lisci che aiutano il flusso d’aria. In altre parole, queste cose si muovono velocemente. Per non parlare del fatto che oltre 40 versioni sono state testate in sei sessioni in una galleria del vento, con aggiustamenti finali apportati ai posizionamenti delle cuciture, tensione del tessuto, vestibilità e tecniche di costruzione dell’indumento per assicurarsi che la tuta potesse funzionare al massimo livello possibile.