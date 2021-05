Quartararo operato con successo: “mi sono appena svegliato” [FOTO]

Fabio Quartararo è stato operato! Il francese del team Yamaha si è sottoposto ad intervento chirurgico per rimediare al suoproblema al braccio accusato durante il Gp di Spagna, che gli è costato veramente caro.

Quartararo, che prima di Jerez era leader del Mondiale, non è riuscito a lottare con i migliori in gara, finendo fuori dalla top ten, quando il podio ed una vittoria erano sicuramente nelle sue possibilità, considerando anche la partenza dalla pole position.

L’operazione

Quartararo non è sceso in pista per i test di Jerez, nella giornata di ieri, per fare ritorno in Francia e consultare i medici ed intervenire subito. Oggi l’operazione! Quartararo è stato operato con successo e la gara di Le Mans non è a rischio. “Operzione ✔️. Tutto bene, l’unico obiettivo è la prossima gara a casa 💪🏼🇫🇷 Ps : mi sono appena svegliato 😂“, ha scritto il francese sui social postando alcune foto dalla clinica.