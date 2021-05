Quanto costa l’outfit di Lewis Hamilton di Barcellona? Un look… stellare!

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la gara della settimana scorsa a Portimao, vinta da Lewis Hamilton, davanti a Verstappen e Bottas, i piloti sono tornati in pista oggi a Barcellona, per la prima sessione di prove libere del Gp di Spagna.

Nella giornata di ieri, invece, i campioni delle 4 ruote, hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni in vista del nuovo weekend di gara. Non è passato inosservato Lewis Hamilton, che nella conferenza stampa, al fianco di Daniel Ricciardo, ha sfoggiato un look appariscente: insieme alla maglietta del team Mercedes, il campione del mondo di F1 ha indossato una salopette mimetica e delle sneakers verdi e bianche. Fuori dalla sala stampa, al suo arrivo al circuito, Hamilton ha indossato anche un paio di occhiali da sole ed una t-shirt total-white.

Quanto costa l’outfit di Hamilton

I più curiosi, i fashion addicted, vogliono sapere di più sul look del pilota britannico: di quali brand sono i capi da lui indossati ieri e quale è il loro prezzo?

Al suo arrivo al circuito di Barcellona, Hamilton indossava una salopette di Dries van Noten x Len Lye, di 700$, una audio science t-shirt di Brain Dead, di 54$, un paio di snekaers Skel-top di Amiri, di 650$ ed un paio di occhiali da sole SPLC46 di Lewis Hamilton x Police, di 209€.