Patta e Kappa insieme per una dichiarazione d’amore al calcio europeo: ridisegnata la maglia del Milan dell a stagione 88-’89 [FOTO]

L’ultima capsule collection di Patta e Kappa è una dichiarazione d’amore alla storia del calcio europeo. Kappa, marchio di abbigliamento tecnico sportivo torinese, è da sempre protagonista nel mondo del calcio, avendo sponsorizzato i kit di quasi cento squadre in tutto il mondo fin dalla nascita negli anni ’70. Pure Patta non ha problemi a mostrare la sua particolare inclinazione per il mondo dello sport.

Da quando Patta ha stabilito le sue radici nella capitale italiana della moda, Milano, il brand ha cercato di rendere omaggio alle leggendarie squadre di calcio che hanno rappresentato la città a livello mondiale. In quest’ultima collaborazione, Patta e Kappa hanno tratto ispirazione da un kit da trasferta dell’AC Milan della stagione ’88-’89 della Serie A. La speciale maglia bianca della squadra rossonera è stata indossata in alcune trasferte di Serie A, ma soprattutto nelle vittoriose finali di Champions League e Supercoppa Europea.

Dato che Kappa ha debuttato come marchio di calze, per Patta aveva senso progettare un kit che comprendesse un look completo, dalla punta delle dita dei piedi fino al collo. La collezione Patta x Kappa presenta infatti una maglia, dei pantaloncini da calcio, insieme ad un paio di calzini tecnici. La maglia Patta x Kappa è caratterizzata per il marchio del Team Patta sul petto, sovrapposto a un banner orizzontale su una silhouette bianca. Perfettamente in linea con l’immagine di entrambi i marchi, i pantaloncini presentano la familiare cresta Patta Football sopra il ginocchio, mentre sull’altro ginocchio è presente il logo Kappa. Il calzino Patta x Kappa riprende la maglia con il banner orizzontale e i loghi di entrambi i marchi posizionati sopra la caviglia, per mostrare a tutti con chi stai correndo.

La capsule calcistica Patta x Kappa è disponibile sul sito web www.patta.nl, sull’app di Patta e presso Patta Milano, Patta London e Patta Amsterdam.