Colori tenui e stampa tie-dye: tutti pazzi per l’outfit del gigante Opelka agli Internazionali d’Italia [FOTO]

Sono in corso a Roma i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Ad aprire le danze oggi al Foro Italico, nei match che assegneranno i pass alle semifinali del quarto Masters 1000 della stagione, sono stati Delbonis ed Opelka, per quanto riguarda il torneo maschile. Un match interessante, che vede sfidarsi due tennisti a caccia della prima semifinale in un Masters 1000.

A colpire gli appassionati di tennis, che stanno seguendo il match comodamente da casa o dalle tribune del campo del Foro Italico è il look colorato del gigante statunitense.

L’outfit di Opelka

Reilly Opelka, indossa un outfit firmato Fila. Si tratta della collezione primaverile Tie Breaker: la stampa tie-dye alla moda in una tavolozza di colori tenui dà un sottile risalto in campo. Ogni capo è realizzato per il movimento, in modo tale da permettere ai giocatori di sentirsi sempre comodi e a loro agio in campo.

La felpa è acquistabile al costo di 100 dollari, la maglietta costa invece 70 dollari, mentre le scarpe 110 dollari.