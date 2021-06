Falconeri, da sempre legato agli sport che consentono uno stretto legame con la natura, accoglie un nuovo atleta tra i suoi appassionati. Trentino, classe 1992, Ruggero Tita è uno dei più promettenti velisti.

Esprime la sua vocazione sin dall’infanzia, a soli 12 anni entra a fare parte della nazionale dove conquista il titolo di campione italiano nella categoria Optimist l’anno seguente. Da lì mette a segno una serie di successi che lo hanno fatto entrare di diritto tra i campioni della sua disciplina. Non solo amante della vela, ma di tante altre attività come il kitesurf, surf, snowkite, freeride, speedfly, paraglide, snowboard e ski freestyle, Ruggero individua negli sport outodoor il suo habitat naturale, similitudine con il brand Falconeri che, riflettendosi nei paesaggi sconfinati, ne coglie la sua vera essenza.

Il legame con Falconeri

Ruggero trova nei filati naturali Falconeri l’alleato perfetto per le lunghe uscite in barca. La brezza del lago di Garda infonde il desiderio di spiegare le vele e lasciarsi trasportare. Ruggero Tita è il protagonista di questa storia dedicata alla collezione maschile primavera-estate pensata per chi ha una vita sempre in movimento, che richiede pratici capi realizzati in filati elastici, leggeri e traspiranti. Tra i suoi must i nuovi capi in Seta Cotone, fibra preziosa e leggera, e la Seta Fresh, entrambe pratiche ed eleganti, infine il girocollo in Cashmere Ultralight, capo icona del brand e adatto a tutte le stagioni. Proposte che Ruggero ha indossato nelle immagini a seguire, in occasione di uno shooting preso la Fraglia Vela Malcesine dove il volto dell’atleta è stato rappresentato in un contesto bucolico e affascinante.