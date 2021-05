Carattere sportivo e design mozzafiato: il nuovo 43wallytender X fa sognare ad occhi aperti [FOTO]

Day boat per eccellenza, il 43wallytender X è una barca poliedrica che non teme rivali nella sua categoria. Fedele ai principi estetici avanguardisti ed essenziali di Wally, questo modello rende omaggio al design iconico del brand monegasco fornendo, allo stesso tempo, una nuova flessibilità per rispondere alle esigenze degli armatori di oggi.

Il 43wallytender X offre, come standard, un pozzetto riparato dal T-top e dall’avvolgente parabrezza in vetro, una cabina con bagno e doccia separata, ampie murate di poppa abbattibili e coperta in teak.

La versione entrobordo presentata nel 2020, ha introdotto l’innovativo pozzetto centrale ideato da Wally per offrire agli ospiti protezione da vento e spruzzi, mantenendo la praticità e l’accesso di un walkaround, e il layout di coperta modulabile per adattarsi alle esigenze del momento. Un nuovo concept, capace di coniugare la piacevole sensazione della vita all’aria aperta, con la sicurezza e il comfort che contraddistinguono una barca con minor affaccio.

Da oggi la versione fuoribordo di questo splendido 13 metri offre all’armatore l’ebrezza di velocità ancora maggiori e il piacere di sperimentare performance più sportive a bordo di una barca dall’incomparabile personalità e dall’inconfondibile appeal estetico.

La prima unità del 43wallytender X, in un’elegante livrea grigio scuro esclusiva Wally, ha debuttato in America al Palm Beach International Boat Show 2021, mentre la première europea è prevista durante il prossimo Salone Nautico di Venezia (29 maggio – 6 giugno), dove lo splendido scafo grigio scuro sarà ancora una volta indiscusso protagonista.

«Il punto forte dei Wallytender è la capacità di soddisfare le esigenze multifunzionali degli armatori odierni, nel rispetto di un design iconico, pulito e marino. L’anno scorso il 43wallytender entrobordo ha riscosso un successo immediato e siamo certi che questa nuova versione, che integra gli stessi elementi estetici con le prestazioni esaltanti della propulsione fuoribordo, conquisterà un nuovo segmento di mercato», commenta Stefano de Vivo, Wally Managing Director. «Il 43wallytender X è perfetto come tender per superyacht a vela e a motore, come day boat per una famiglia o per accompagnare un armatore appassionato di sport acquatici; inoltre, il design essenziale del runabout, la sua velocità, la maneggevolezza e la protezione dagli elementi, ne fanno anche la barca appoggio ideale per un resort come pure per chi pratica attività subacquea».

«Viviamo con piacere e orgoglio l’evoluzione costante della gamma Wallytender; il nuovo 43wallytender X è davvero una barca speciale, che certamente avrà un posto d’onore nella grande famiglia Wally. Nonostante le linee pulite ed essenziali, offre una grande varietà di utilizzi», ha detto Luca Bassani, Chief Designer e Fondatore della brand monegasca.

Il fuoribordo triplica e raggiunge i 50 nodi

Il sistema di propulsione standard del 43wallytender X prevede tre Mercury Verado da 300 Hp che raggiungono i 40 nodi, ma è possibile scegliere un pacchetto ancora più veloce, che include tre Mercury Verado R da 450 Hp per una velocità di punta che tocca i 50 nodi.

Per offrire una conduzione semplificata, la barca monta di serie i joystick per le manovre, il sistema di posizionamento dinamico e l’autopilota. Sviluppato da Wally e dal Ferretti Group Engineering Department, la barca in composito avanzato e fibra di carbonio è costruita presso il cantiere Wally di Forlì. Lo scafo vanta una V profonda (21°) che garantisce un’eccezionale tenuta di mare.

A ognuno il suo tender

Come per il modello entrobordo, anche il 43wallytender X offre un layout modulare della coperta per soddisfare esigenze diverse: un esempio è l’ampio prendisole di poppa – proposto come optional –sotto cui si possono stivare water toys, bombole per immersione o SeaBob. Il 43wallytender X può anche essere configurato per lo sci d’acqua e per altri sport acquatici.

Un grande frigo box è integrato nei sedili della barca e chi lo desidera potrà richiedere l’aria condizionata anche all’esterno. Sottocoperta, la cabina climatizzata è il luogo ideale per rilassarsi durante le ore più calde della giornata; a disposizione dell’armatore anche un ampio bagno con doccia separata che si contraddistingue per la generosa altezza.

Sul 43wallytender X il piacere di essere a contatto diretto con il mare è enfatizzato dalle distintive murate abbattibili, che estendono lo spazio abitabile in coperta creando il beach club più grande della categoria.

Praticità vuol dire perfezione

Nel rispetto di una filosofia progettuale tesa a coniugare forma e funzione, il layout con pozzetto centrale assicura la massima protezione dagli elementi grazie al T-top in fibra di carbonio con tessuto da vela laminato, e al parabrezza a raggiatura centrale senza montanti in vetro temperato (il più grande nel segmento di mercato del 43wallytender X). Come optional è possibile avere un pannello solare sul T-top in sostituzione del tessuto di vela, per prolungare l’autonomia del generatore e dello stabilizzatore Seakeeper.

Come tutti i modelli della gamma Wally, anche il 43wallytender X viene fornito con il parabordo integrato e avvolgente distintivo della brand, che facilita manovre, imbarco e sbarco. La passerella /scaletta da bagno retrattile è ingegnosamente posizionata a poppa accanto ai tre motori, per consentire l’accesso al mare o alla banchina, diversamente da quanto accade nelle altre imbarcazioni con i fuoribordo.

Qualsiasi destinazione, in qualsiasi momento

Wally ha dimensionato l’altezza del T-top ai ponti costieri come quelli tipici della zona di Miami e di altre zone della Florida, e evitare le attese per l’apertura delle vie d’acqua. Inoltre, grazie al suo pescaggio ridotto, gli armatori del 43wallytender X possono raggiungere qualunque destinazione, avvicinandosi alle coste con basso fondale. Nella vasta gamma di optional, è presente anche il sistema di traino per essere rimorchiato dalla mother-ship in totale sicurezza.