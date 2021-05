La McLaren cambia look per il GP di Monaco, nuova livrea per le MCL35M di Norris e Ricciardo [GALLERY]

La McLaren si rifà il look in vista del GP di Monaco, cambiando la livrea solo per la gara che si disputerà nel Principato nel prossimo week-end. Le MCL35M di Daniel Ricciardo e Lando Norris saranno dunque arancioni e azzurre, in onore dello sponsor Gulf Oil.

Anche le tute e i caschi avranno un sapore vintage per il fine settimana di Monte-Carlo, per poi tornare alla normalità nel Gran Premio successivo. “Credo che saranno tutti d’accordo sul fatto che questa colorazione è una delle più belle della griglia da diverso tempo – le parole di Norris – anzi ho anche detto al nostro AD, Zak Brown, che è pure meglio della nostra solita che abbiamo per il 2021, ma non è parso molto convinto di ciò“. Colpito anche Ricciardo: “ovviamente la adoro, è stupenda e non c’era occasione migliore per essere entusiasti di correre a Monaco. Ora dovrò concentrarmi e risparmiare le energie per il prossimo weekend, ma dico sicuramente che è fantastica. E come aspetto, direi che siamo già i migliori“.

Solo a Monaco

Zak Brown ha sottolineato che la nuova livrea verrà usata solo in occasione del GP di Monaco: “abbiamo chiesto il permesso alla FIA per la livrea e ce l’hanno approvata con entusiasmo. La useremo chiaramente solo a Monaco, è una colorazione speciale e tale deve rimanere. Ma è anche qualcosa che nessuno ha mai fatto prima in Formula 1. Sono curioso di vedere come reagiranno i tifosi e credo che saremo le stelle dello spettacolo a Monte-Carlo“.