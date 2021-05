Nove25 presenta la linea del rapper Massimo Pericolo: un linguaggio crudo e diretto con due proiettili ed un crocifisso [FOTO]

Nove25 incontra l’artista e la musica di Massimo Pericolo, nome d’arte di Alessandro Vanetti, che nasce a Gallarate negli anni 90 e si avvicina al rap all’età di dieci anni. Autore della canzone 7 miliardi (brano con oltre 30 milioni di stream), si impone nello scenario musicale con “Scialla Semper” il primo album certificato Disco di Platino che riceve apprezzamenti pubblici dei big della scena rap italiana e non solo. Il 26 marzo arriva il secondo disco “Solo Tutto” che esordisce alla prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti della settimana in Italia. Il disco di Massimo Pericolo è composto di 15 tracce intense, intime, emotive, struggenti, che confermano l’originalità dell’artista nel comunicare attraverso la sua musica un’intimità profonda.

Nove25 lavorando a stretto contatto e confrontandosi con l’artista è riuscita a trasmettere attraverso l’irriverenza delle forme di tre pendenti tutti personalizzabili, due proiettili ed un crocefisso, un linguaggio crudo e diretto:

“Anche se non credo in Dio credo nei simboli. I simboli vengono capiti, hanno lo stesso significato per tutti. Voglio essere un simbolo. Sono disposto a crocifiggermi per questo. Con Nove25 lo abbiamo fatto. E l’idea di spedire proiettili in tutta Italia mi gasava parecchio”. (Massimo Pericolo)

Una collaborazione con una forte narrazione e un’impronta stilistica introvabile, due realtà che credono profondamente nel trasmettere un contenuto in quello che fanno attraverso lo studio delle parole e delle forme. I fan dell’artista potranno personalizzare i pendenti (che contengono la firma dell’artista) con una scritta o un nome, rendendo unici i gioielli che indosseranno.

“..ora pure in casa sono di strada, perché pure in strada sono di casa..”