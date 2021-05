Omaggio all’Inter Campione d’Italia: i gioielli di Nove25 dedicati alla vittoria dei nerazzurri [FOTO]

Nove25 presenta due gioielli dedicati alla vittoria dello scudetto dell’Inter, Campione d’Italia 2020/21. La celebrazione per il raggiungimento di un grande obiettivo. Un omaggio allo sport, ai suoi campioni e, soprattutto, ai tanti tifosi interisti presenti in tutto il mondo. Un anello chevalier con inciso il nuovo logo ed un pendente, entrambi personalizzabili come da tradizione Nove25.

Disponibili a partire da giovedì 6 maggio sul sito Nove25 e presso i negozi monomarca.

www.nove25.net

Prezzo anello 119 €

Prezzo Pendente 69 €