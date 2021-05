Salernitana, la festa per la Serie A si trasforma in tragedia: morto un tifoso di 28 anni

La festa della Salernitana per la promozione in Serie A si è trasformata in tragedia nel corso della serata di oggi a causa della morte di un tifoso di 28 anni, deceduto in seguito ad un incidente verificatosi sul lungomare Trieste.

Il supporters granata si trovava a bordo del suo motociclo quando è stato centrato in pieno da un altro veicolo, un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente è accorsa subito la Polizia Municipale, ma per il giovane tifoso non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto riferito dall’Ansa, il 28enne si trovava da solo a bordo del suo scooter quando è avvenuto l’impatto, sul quale sta già indagando la polizia di Salerno.

LEGGI ANCHE: Un gruppo di tifosi della Salernitana distrugge un locale: rovinata la festa promozione [VIDEO]