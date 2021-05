Mercedes-Benz Vans presenta la Classe T: il primo veicolo premium pensato per le famiglie

“Con l’arrivo dell’imminente Classe T stiamo ampliando la nostra gamma nel segmento degli small van per rivolgerci alle famiglie ed ai clienti privati di tutte le età, che nel tempo libero vogliono dedicarsi ai loro hobby che spesso richiedono tanto spazio e la massima versatilità, senza rinunciare al comfort ed allo stile. La Classe T rappresenta infatti un modello attraente per l’accesso al mondo Mercedes-Benz. Il Concept EQT è la dimostrazione del nostro impegno costante per confermarci leader nella mobilità elettrica. In futuro puntiamo ad offrire un modello completamente elettrico anche in questo segmento”, afferma Marcus Breitschwerdt, Responsabile di Mercedes-Benz Vans.

Design tipico del Marchio con un’elevata qualità percepita

Il Concept EQT è immediatamente riconoscibile come membro della famiglia Mercedes EQ, con un design caratterizzato da proporzioni bilanciate e superfici dalle forme sinuose. Spalle pronunciate e passaruota distintivi evidenziano la forza e la carica emozionale. Il caratteristico frontale Black Panel con fari a LED si allunga in una linea fluida dal cofano, brillando con un motivo a stelle che con effetto tridimensionale si propagano in diverse dimensioni dalla parte anteriore ai cerchi in lega leggera torniti a specchio da 21 pollici, e dal tetto panoramico fino al longboard elettrico nel posteriore. Senza contare la presenza di una fascia luminosa che collega i fari a LED e le luci posteriori a LED. In combinazione con la verniciatura del veicolo in nero lucido, il risultato è un affascinante contrasto che crea un’estetica particolarmente pregiata.

“Il Concept EQT incarna l’inconfondibile DNA del design Mercedes-Benz di ‘Sensual Purity’”, afferma Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group. “Forme sinuose, modanature eleganti e materiali sostenibili sono la dimostrazione dell’appartenenza di questo van alla nostra famiglia Mercedes-EQ”.

Gli interni del Concept EQT sono ricchi di fascino e stile quanto gli esterni, impreziositi da un elegante contrasto in bianco e nero. I sedili sono rivestiti in pelle nappa bianca, gli inserti in pelle intrecciata sulla seduta sono realizzati in pelle riciclata. A spiccare nell’abitacolo è la plancia portastrumenti con la sua forma sensuale. La parte superiore è sagomata come il profilo di un’ala fluida e tondeggiante, che si fonde dinamicamente con il quadro strumenti. Al di sopra del quadro strumenti è posizionato un pratico scomparto portaoggetti parzialmente chiuso, per tenere a portata di mano documenti o utensili utili. Le bocchette di aerazione arrotondate in nero lucido, gli inserti decorativi zincati ed il volante multifunzione con pulsanti touch control sottolineano il look moderno e pregiato. La luce soffusa sulla consolle centrale, nelle porte e nel vano piedi contribuisce a creare un’atmosfera elegante.

Il sistema di infotainment MBUX: intuitivo e con capacità di autoapprendimento

Con il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la Casa della Stella introduce l’innovativa logica di comando e visualizzazione nel segmento degli small van. Il sistema può essere comodamente azionato tramite il display centrale separato con funzione touch, i pulsanti touch control al volante e, a richiesta, tramite l’assistente vocale “Hey Mercedes”. Una particolarità di questo sistema è la capacità di autoapprendimento che deriva dall’impiego dell’intelligenza artificiale. Per esempio, grazie alle funzioni predittive, il sistema MBUX è in grado di anticipare le esigenze del conducente: se spesso il venerdì viene effettuata una telefonata con una persona specifica durante il tragitto verso casa, il suo numero di telefono verrà suggerito sul display in quel giorno della settimana. Tra gli altri highlight di MBUX, in combinazione con Mercedes me connect, il servizio di informazioni sul traffico in tempo reale e gli aggiornamenti over-the-air.

Il “riquadro EQ”, contenuto nel menu principale del display ad alta risoluzione del sistema di infotainment, costituisce il punto di accesso centrale per visualizzazioni ed impostazioni specifiche, tra cui corrente di carica, orario di partenza, flusso di energia ed istogramma dei consumi. Inoltre, è possibile utilizzare ildisplay multimediale per gestire programmi di guida e navigazione. In combinazione con Mercedes me connect vengono offerti anche servizi e funzioni di navigazione specifici per EV, come la visualizzazione delle stazioni di ricarica, l’autonomia elettrica e la pianificazione ottimizzata del percorso, tenendo conto del livello di carica, del tempo o della situazione del traffico.

Massima versatilità e funzionalità all’insegna dello stile

Il Concept EQT (lunghezza/larghezza/altezza: 4.945/1.863/1.826 mm) presenta porte scorrevoli ad apertura particolarmente ampia su entrambi i lati, in modo che i due sedili singoli della terza fila risultino facilmente accessibili. Nella seconda fila di sedili è possibile montare tre seggiolini per bambini. Un tetto panoramico, con rivestimento interno che riproduce un cielo stellato lavorato al laser, assicura interni luminosi. La sua elegante forma a bottiglia, che diventa più stretta dalla parte anteriore a quella posteriore, contribuisce all’effetto della lunghezza ottica. Il posteriore deciso con comodo portellone verticale e finestrini consente un vano di carico molto spazioso. Per chi ha bisogno di più spazio, la terza fila di sedili può essere ribaltata o rimossa. In questo modo passeggini ed altre attrezzature per il tempo libero possono trovare spazio sufficiente.

La considerevole spaziosità e versatilità pensate per le famiglie e gli hobby che prevedono tanti bagagli o attrezzature sportive, sono consentite grazie a una soluzione sorprendente: un longboard elettrico integrato nel vano di carico, posizionato in un doppio fondo sotto una copertura in plexiglass integrata in un telaio in alluminio a livello con il pianale del vano di carico. Il longboard elettrico, anch’esso in alluminio, conferisce un tocco di eleganza grazie al motivo a stella.

“Il Concept EQT anticipa la visione che coniuga spaziosità e la massima variabilità con un comfort all’insegna dell’eleganza che caratterizzerà il segmento degli small van. Con la nostra futura Classe T, un vero talento versatile, vogliamo conquistare nuovi gruppi di clienti ed assicurare una crescita sostenibile”, afferma Marcus Breitschwerdt.

Lancio sul mercato previsto per il prossimo anno

La nuova Classe T, il cui lancio sul mercato è previsto per il 2022, completa il portafoglio nel segmento degli Small Van accanto al veicolo commerciale Citan, che quest’anno festeggerà il suo debutto in una variante completamente elettrica. È prevista per il futuro anche la versione completamente elettrica per i clienti privati.

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e sulla nostra piattaforma online Mercedes me media su media.mercedes-benz.com