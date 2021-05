Breanna Stewart, il terzo anello è il più dolce di tutti: la stella WNBA chiede a Marta Xargay di sposarla [FOTO]

Marta Xargay e Breanna Stewart presto spose! La stella dei Seattle Storm di WNBA, una delle migliori cestiste al mondo ha chiesto alla sua compagna, la catalana Marta Xargay di sposarla. Una proposta di matrimonio in vecchio stile: la 26 enne, vincitrice di due anelli WNBA con le vittorie dei campionati 2018 e 2020, si è inginocchiata davanti alla sua compagna, la 30enne spagnola, chiedendole di sposarla, in mezzo a una pianura a Papago Park, in Arizona, con tanto di scatolina con anello in mano.

La coppia ha reso pubblica la lieta notizia ieri, condividendo una serie di foto della proposta di matrimonio su Instagram: “ho fatto una cosa. Un altro anello. Ha detto SÌ“, ha scritto Breanna Stewart. “La vita non è solo questione di momenti , ma delle persone con cui li condividiamo. Ho detto di sì“, ha scritto invece Marta Xargay.

Le reazioni social

Sui social, dopo l’annuncio delle due cestiste, sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni. Da Sue Bird a Candance Parker, fino a Megan Rapinoe, stella della Nazionale di calcio statunitense: “sono molto felice per voi due! Se riuscite a sopravvivere alla bolla starete bene”.

La calciatrice si riferisce al ‘format’ che NBA e WNBA hanno lanciato l’estate scorsa per riprendere le competizioni in sicurezza e alle polemiche nate a seguito delle nette differenze di condizioni tra il complesso maschile e quello femminile.

Stewart e Xargay erano insieme nella bolla, e dopo aver passato il Natale a Girona, d’ora in poi potranno condividere più tempo insieme: Xargay è tornata negli Stati Uniti, solo pochi mesi dopo per annunciare il suo ritiro temporaneo dalle gare.