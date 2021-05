Una bici speciale per Giacomo Nizzolo: nuovo look per il Giro d’Italia 2021 [FOTO]

E’ tutto pronto per la Grande Partenza del Giro d’Italia 2021: domani i ciclisti saranno al via a Torino, dove partirà l’edizione 104 della Corsa Rosa. 21 tappe ricche di emozioni, sorprese, colpi di scena e appassionanti sfide, che porteranno i ciclisti a Milano, dove verrà premiato il vincitore.

Partecipa al Giro d’Italia anche Giacomo Nizzolo, campione europeo e d’Italia in carica. Per quest’occasione così speciale, il ciclista italiano non poteva che avere anche una bici speciale: Nizzolo ha infatti svelato sui social la sua due ruote, con un look tutto nuovo.

La bici di Nizzolo, infatti, porterà in giro per l’Italia sia il tricolore, a rappresentare il titolo di campione italiano che i simboli e i colori del titolo di Campione d’Europa, conquistati lo scorso anno dal corridore della Qhubeka-Assos. Non vediamo l’ora di vedere Nizzolo in azione su questo gioiellino realizzato da Bmc.