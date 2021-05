Jeep, da oggi è possibile ordinare la Wrangler 4xe plug-in hybrid [FOTO]

Il successo del pre-booking ha dimostrato quanto fosse alto l’interesse verso Jeep® Wrangler 4xe, sia in termini di First Edition preordinate, sia in generale verso questo modello iconico che da sempre rappresenta l’anima off-road del brand. Da oggi, presso tutti gli showroom Jeep, si può ordinare la gamma completa di Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid. Tutto è pronto quindi per l’arrivo imminente della versione più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata della Wrangler che rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio e un’ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma che ha l’obiettivo di introdurre nei prossimi anni almeno una versione elettrica o elettrificata per ciascun modello Jeep.

Il successo dell’elettrificazione di Jeep®, con il supporto di Leasys

Del resto, il primo quadrimestre del 2021 ha confermato il successo dei SUV Jeep ibridi plug-in: Compass e Renegade 4xe sono infatti le plug-in hybrid più vendute in Italia, un primato raggiunto sia nel mese di aprile sia nel progressivo annuo anche grazie alle soluzioni di mobilità specifiche e al supporto di Leasys. Si tratta di noleggi a canone variabile in base ai chilometri percorsi come Leasys Miles Hybrid, o soluzioni che prevedono la restituzione anticipata della vettura senza penali o anche il riacquisto come Be Free Hybrid, Noleggio Chiaro Light, nonché l’innovativo abbonamento mensile CarCloud Renegade & Compass 4xe plug-in hybrid. Grazie a queste proposte, Leasys si conferma il partner ideale per supportare la voglia di libertà di chi sceglie un SUV ibrido Jeep.

Go Anywhere, Do Anything con Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid

Tecnologicamente più avanzata rispetto alle versioni termiche, la Wrangler 4xe plug-in hybrid è la versione dell’icona Jeep con la maggior capability mai commercializzata in Europa. Offre una potenza massima combinata di 380 CV, grazie alla combinazione di due motogeneratori elettrici; un pacco batteria ad alta tensione; un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. Inoltre, il sofisticato sistema di propulsione ibrido plug-in consente, in modalità full-electric, di viaggiare a zero emissioni e con un’autonomia fino a 50 km*, rendendola perfetta nell’uso quotidiano in città.

Al tempo stesso, la disponibilità istantanea di coppia e le migliori prestazioni garantite dalla combinazione tra due propulsioni, turbo benzina ed elettrica, rendono l’indiscussa “regina dell’off-road” ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Ed è proprio qui che, grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni off-road di riferimento in totale sicurezza e il piacere di ascoltare il “suono” della natura. Tutto ciò mantenendo l’impareggiabile dotazione tecnica ‘Trail Rated’ della Wrangler che, a seconda degli allestimenti, prevede due avanzati sistemi di trazione integrale full time active on demand – Command-Trac and Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico.

Senza contare che la tecnologia 4xe, oltre a renderla un fuoristrada sostenibile ed efficiente (con consumi pari a circa 3,5 litri/100 km in modalità ibrida), assicura un’esperienza di guida estremamente divertente, con prestazioni inedite per questo modello: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene infatti in circa 6,4 secondi.

La dotazione tecnologica di serie comprende il sistema UconnectTM NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto per la connettività di bordo (come il monitoraggio dei parametri della vettura dallo smartphone tramite l’app MY Uconnect) e display TFT da 7 pollici con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalità elettrica e ibrida). Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie prevede Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter ‘N Go™. A richiesta sono disponibili Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon).

Il prossimo 21 maggio la web-conference di presentazione darà l’avvio del lancio europeo dell’icona Jeep 4xe plug-in hybrid con tre livelli di allestimento – Sahara 4xe, Rubicon 4xe e l’esclusiva edizione “80° Anniversario” – nuove modalità per la guida elettrificata (Hybrid, Electric, E-Save), e soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox. Anche con l’acquisto della nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid , si accede a “Jeep Wave” il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione ai clienti che prevede una serie di servizi esclusivi e vantaggi compresi nel prezzo della vettura, tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale disponibile 24/7, un nuovo Servizio clienti dedicato, accessibile attraverso un call center Jeep multilingue con gestione prioritaria delle richieste dei clienti, e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.

Le soluzioni di noleggio di Leasys per la nuova Jeep Wrangler 4xe

Sarà possibile guidare la nuova Jeep® Wrangler 4xe scegliendo tra le soluzioni di noleggio di Leasys che si adattano alle più diverse esigenze. Leasys offre la possibilità di viaggiare in totale libertà senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto con tutti i servizi inclusi, gestibili comodamente, anche da smartphone, grazie all’app UMOVE dedicata. Anche per Jeep® Wrangler 4xe, infatti, saranno disponibili le proposte Leasys Miles e Noleggio Chiaro Light, che stanno già riscuotendo l’apprezzamento dei numerosi clienti Jeep 4xe.