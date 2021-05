Wanda Nara lancia un sondaggio… hot sui social e Instagram la banna [FOTO]

Wanda Nara sa come infiammare l’atmosfera. La moglie e agente di Mauro Icardi ha postato ieri sera una foto che ha fatto perdere la testa a tantissimi suoi fan. La sexy showgirl argentina, non ci ha pensato due volte prima di postare una foto in perizoma, col lato b in bella mostra.

Wanda Nara, questa volta, non ha sfoggiato il suo bel decolletè, ma ha puntato su un altro suo punto forte per lanciare un sondaggio sui social.

Il sondaggio di Wanda Nara

Wanda Nara ha voluto chiedere consiglio ai fan a seguito di una comunicazione fattagli dal marito Mauro Icardi, giocatore del Psg. “Mio marito mi ha appena detto che vuole passare le vacanze a casa, cosa faccio con i miei bikini e con i miei progetti?”, ha chiesto la showgirl argentina.

Dopo la domanda, Wanda ha anche postato le tre opzioni di risposta: “A – Vai da solo, B- lascialo in campo con i bambini, C – ucciditi”.

Interviene Instagram

La foto postata da Wanda Nara, però, è stata presto eliminata da Instasgram. Il social network ha ritenuto che lo scatto pubblicato dalla showgirl non rispetti le regole di Instagram. La moglie di Icardi però non riesce proprio a digerire questo intervento di Instagram: “La mia foto ha fatto quasi 700 mila likes e me l’hanno eliminata perchp non rispettava le regole di Instagram. La domanda è, quali sono le regole? E sono per tutti uguali? Sono l’unico ‘culo’ in Instagram?“, ha scritto nelle sue Storie.