Disastro a Città del Messico, crolla un ponte al passaggio della metro: il tremendo VIDEO dell’incidente

Un disastro di proporzioni enormi si è verificato a Città del Messico, dove un ponte è crollato al passaggio di un treno della metropolitana. Venti i morti, tra cui ci sarebbero anche dei bambini, che purtroppo non hanno resistito al violento urto causato dal cedimento dei piloni di sostegno. Il sindaco Claudia Sheinbaum, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha ammesso come non vi siano altre persone intrappolate tra le macerie, mentre sono 49 i feriti ricoverati in ospedale.

Vagoni sospesi

Immediati i soccorsi dopo il verificarsi dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 22:30 locali sulla linea 12. Giunta sul posto anche una gru per sollevare i vagoni della metro rimasti sospesi dopo il cedimento, avvenuto proprio al passaggio del treno. Nelle prossime ore verrà dato il via alle indagini che dovranno far luce sulle cause del disastro. Ecco il video del momento dell’incidente: