Moto3, incidente spaventoso al Mugello: Dupasquier in gravi condizioni

Momenti di paura oggi al Mugello! Durante le qualifiche del Gp d’Italia di Moto3. Sul finale della sessione di qualifiche, diversi piloti sono caduti in curva 9 e Jason Dupasquier, finito a terra, è stato colpito dai piloti che lo seguivano. Per lo svizzero le condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato subito in ospedale in elicottero al Careggi di Firenze.

Condizioni gravi

Dupasquier ha riscontrato un politrauma e ha riportato conseguenze gravi dopo lo spaventoso incidente all’Arrabbiata 2. Lo svizzero è stato sottoposto a Tac e risonanza magnetica ma i medici hanno deciso di non sottoporlo ad intervento chirurgico a causa delle condizioni instabili del pilota.

Le parole del medico FIM

“E’ stato un incidente davvero molto serio quello che ha coinvolto Jeson Dupasquier e avvenuto durante le qualifiche della Moto3. I soccorsi sono stati tempestivi e subito dopo è stto trasferito all’ospedale Careggi di Firenze. Le condizioni sono molto serie e attendiamo aggiornamenti“, ha dichiarato Giancarlo Di Filippo.