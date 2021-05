Immagini shock, taglio sul collo per Deniz Oncu: “sono vivo per miracolo” [FOTO]

Il Gp di Spagna non è stata una gara fortunata per Deniz Oncu. Il giovane pilota turco stava dominando la gara di Moto3 sul circuito di Jerez, quando un brutto incidente gli ha impedito di conquistare uno spettacolare podio.

All’ultimo giro, dopo essere stato superato da Pedro Acosta e Jaume Masia, Oncu, nel tentativo di recuperare ha innescato un incidente, dopo il quale è stato lui a riportare le conseguenze peggiori. Il turco ha toccato Masia, caduto davanti a lui, per poi coinvolgere nell’incidente anche Bynder, dietro di lui.

E’ stata la moto del sudafricano a mettere a rischio Oncu: “onestamente sono fortuanto di essere vivo! Quando Darryn Binder è passato sulla mia testa, il suo disco frontale ha tagliato il mio collo. Poteva andare peggio!”, queste le parole del turco sui social, dove ha pubblicato la foto di un vistosissimo taglio sul collo.

“È stata una gara incredibile, ho dato il 100% a ogni giro. Ho sofferto a inizio stagione, ma sono tornato a mostrare la mia velocità. Allo stesso tempo, voglio chiedere scusa a Masia e Binder per aver messo fine anzitempo alla loro gara”, ha poi scritto Oncu su Instagram, per scusarsi per l’incidente.