Inter, è tuo! Festa grande per il 19° Scudetto, migliaia di tifosi per le strade di Milano

Festa grande per le vie di Milano, dove i tifosi dell’Inter si sono riversati per festeggiare il diciannovesimo Scudetto.

Un trionfo certificato dal pareggio tra Sassuolo e Atalanta, che ha fatto partire la feste dei fan nerazzurri, scatenatisi dopo un digiuno di undici anni. Bandiere, striscioni e cori da piazza Duomo fino al Castello Sforzesco, per proseguire poi sotto la sede dell’Inter dove il presidente Zhang Jr si è affacciato per far festa con la propria gente.

Norme anti-Covid

Un pomeriggio di baldoria, vissuto in barba alle norme anti-Covid, considerando le migliaia di persone radunatesi nelle principali vie di Milano. Mascherine presenti ma non il distanziamento sociale, una festa dunque che farà discutere per motivi politici ma non per quelli sportivi, perché nessuno potrà avere da ridire sul trionfo dell’Inter. Sfoglia la gallery in alto per vedere le foto della festa…