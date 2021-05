Altro che addio! Diletta Leotta e Can Yaman più felici che mai: weekend romantico sul Lago di Como [FOTO]

Diletta Leotta diceva la verità! Non c’è stata alcuna rottura con Can Yaman: la bella giornalista sportiva siciliana ed il sexy attore turco, amatissimo in Italia, non si sono lasciati e lo confermano le foto pubblicate da “Chi”.

La coppia si è riunita per un weekend di fuoco Mandarin Hotel di Blevio sul lago di Como. Sorridenti, affiatati e complici: Can e Diletta sono stati paparazzati in accappatoio e costume a bordo piscina, felicissimi.

Smentiti quindi gli ultimi rumors secondo i quali i due si sarebbero lasciati.