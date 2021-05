Cranchi E26 Rider, il bowrider innovativo e versatile reinterpretato da Christian Grande [FOTO]

Il Cranchi E26 Rider è un innovativo bowrider dotato di motore fuoribordo, che spicca per la sua versatilità. Christian Grande ha reinterpretato un grande classico, rendendolo contemporaneo e versatile, ideale allo stesso tempo per uscite giornaliere o come tender di lusso al servizio di uno yacht o di una villa. Un vero “luxury day tender”.

Il ponte di prua ospita un’area lounge con piano allo stesso livello del pozzetto. Il ponte è comodamente raggiungibile attraverso un’apertura a centro barca e può accogliere gli ospiti in tutta sicurezza anche con la barca in movimento. Due divanetti contrapposti, uno posizionato verso la murata di destra e l’altro verso sinistra, si prestano ad essere sfruttati sia come sedute sia come chaise longue.

“L’E26 Rider nasce da una rilettura degli stilemi del bowrider classico”, spiega Christian Grande. “Una tipologia che ha scritto la storia della nautica da diporto e che si caratterizza per il suo spirito allo stesso tempo sportivo, elegante e comodo. Lo spazio di bordo si sviluppa armonicamente e si trasforma per esaltare la convivialità”.

Con uno sviluppo molto equilibrato, la distribuzione degli spazi prosegue anche a centro barca: il pozzetto si rivela come vero cuore dell’imbarcazione, un’area elegante e sorprendente per dimensioni, con soluzioni funzionali che lasciano massima libertà a chi vive a bordo. Con perfetta simmetria, sulle due murate si fronteggiano due grandi divani, mentre i sedili di pilota e co-pilota sono pivotanti e si possono orientare verso i divani per estendere ulteriormente l’area dedicata alla convivialità. A fianco della consolle di pilotaggio, sulla sinistra, trovano spazio un lavandino e un comodo vano toilette.

A poppa, il motore fuoribordo è affiancato sui due lati da due plancette: appendici eleganti che fungono da spiaggetta, facilitando sia l’accesso a bordo, che diventa più pratico e sicuro, sia l’ingresso in acqua e la risalita, agevolata da una comoda scaletta ritraibile. Nessun limite al movimento, nessun limite alla libertà.