Purity, l’intimo di Cotonella che rispetta l’ambiente: la linea per lui e per lei [FOTO]

COTONELLA presenta PURITY quando l’intimo rispetta l’ambiente

Cotonella ha da tempo iniziato un percorso virtuoso nella produzione sostenibile e la naturale morbidezza del cotone biologico è il cuore di Purity, una collezione basica e al contempo raffinata, con finiture di alta gamma, tessuto traspirante e anallergico. I tessuti della linea Purity sono in cotone organico che garantisce la provenienza biologica ed esclude la presenza di pesticidi, di metalli pesanti o di trattamenti sbiancanti a base di cloro, ne rappresenta il DNA e la vera essenza.

Alla linea classica si affianca una grande novità, Purity Lace, la purezza del cotone che incontra la sensualità del pizzo che, per questi capi, è realizzato interamente in fibra sintetica riciclata. Una collezione raffinata, dal design essenziale, con finiture preziose che garantiscono una vestibilità confortevole e senza tempo. Con colori classici, bianco, nero e nudo, blu e grigio perla e modelli con performance all day long. Attraverso l’utilizzo di cotone organico, che riduce il consumo di energia, la Linea Purity rispetta l’ambiente e promuove un concetto semplice ed immediato di sostenibilità. Anche nel prezzo.

Prezzi: da € 8,00 a € 25,00

La linea Purity è disponibile anche su : shop.cotonella.com