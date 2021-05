Cotonella pensa agli sportivi: comfort e qualità nei nuovi modelli dedicati al fitness [FOTO]

Il cotone naturale e la praticità dei capi Cotonella sono il cuore di una speciale selezione di capi pensati per accompagnarci durante le nostre ore di sport e allenamento. Una miscellanea di prodotti, per l’uomo e la donna caratterizzati come sempre da qualità e comfort, da sempre centro del mondo Cotonella. Top, slip, body, canotte e leggings per la donna. Slip e canotte per l’uomo. Due le varianti colore, black e white. Modelli che si adattano alle esigenze di un corpo in movimento, pratici e confortevoli nel rispetto delle mille forme dei nostri corpi e del nostro benessere. Scopri qui tutti gli articoli della promo fitness o vai su cotonella.com

