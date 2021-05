Giulia De Lellis per Tezenis: disegnata una capsule collection per l’estate 2021 [FOTO]

Quest’estate Giulia De Lellis, ambassador Tezenis, ha disegnato con il brand una serie di costumi irresistibilmente cool. Cinque fantasie must have per accompagnarci nella calda estate.

Una trama di polka dots pink su sfondo verde acqua ricopre l’intero sgambato con fiocco e il bikini triangolo con intreccio. Sono costumi da bagno romantici e femminili, con un tocco fun&chic.

Decisamente più grintosi sono i costumi con stampa animalier fucsia shiny e zebrato su sfondo azzurro, con giochi di lacci e intrecci più audaci, interpretati alla perfezione dall’anima rock di Giulia.

La capsule comprende anche una serie di bikini effetto crochet, ripreso dall’estetica granny style contemporanea che l’influencer interpreta con un twist divertente. I costumi, nelle sfumature del nero, carta da zucchero e total white, sono decorati da laccetti e fiocchi a contrasto.

I pezzi più eleganti e preziosi sono i costumi total black ricoperti da una trama di strass lungo le spalline o la fascia del bikini. Un’attitude sparkling e chic e un tocco di rock&roll per questi costumi preziosi, perfetti per essere indossati anche con shorts durante le serate estive.

Giulia De Lellis interpreta la collezione nella cornice d’eccezione di Forte dei Marmi. La perla della Versilia fa da sfondo ai look mare cool e irresistibili dell’influencer, che si riconferma un’irresistibile fashion icon anche sulla spiaggia.