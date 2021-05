“Serve una barca più grande!”: l’annuncio della Trek è da… paura [FOTO]

Il conto alla rovescia sta per terminare: sabato 8 maggio inizierà il Giro d’Italia 2021! I corridori di tutto il mondo si sfideranno sulle strade italiane a caccia di importanti trionfi di tappa, ma soprattutto del successo finale. In tanti ambiscono al ‘Trofeo senza fine’, tra questi anche un ciclista italiano, la cui presenza fino a pochi giorni fa era ancora incerta.

Stiamo parlando di Vincenzo Nibali! Lo Squalo dello Stretto si è infortunato qualche settimana fa mentre si allenava a Lugano, dopo il ritiro in altura a Tenerife. Il ciclista della Trek è stato immediatamente operato e ha subito iniziato la riabilitazione in vista della Corsa Rosa.

Nonostante il nome di Nibali comparisse nella lista dei partecipanti, la sua presenza in gara non era ancora certa al 100%, fino ad oggi.

L’annuncio della Trek-Segafredo

E’ stato il team di Nibali, oggi, a dare l’annuncio speciale. Un annuncio… da paura: “abbiamo bisogno di una barca più grande! Lo Squalo Vincenzo Nibali sta arrivando al Giro d’Italia“, si legge sui social, a corredo di una foto che mostra uno squalo pronto ad uscire in superficie per divorare il trofeo del Giro. Nibali ha quindi ricevuto l’ok dei medici e sarà al via sabato.