Con chi è fidanzato Shapovalov? Mirjam Bjorklund, la bellissima tennista svedese che ha ‘stregato’ il canadese [FOTO]

Denis Shapovalov sta riuscendo ad essere protagonista indiscusso agli Internazionali d’Italia. Il tennista canadese, di famiglia russa, nato a Tel Aviv, sta mettendo in serie difficoltà Rafa Nadal nel match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma.

Quale è il segreto di Shapovalov? La sua bellissima fidanzata

Ovviamente, per poter mettere in difficoltà un campione del calibro di Rafa Nadal ci vuole tecnica, impegno, sacrificio, determinazione e tanta forza di volontà, tutte cose che di certo non mancano a Shapovalov. Per riuscire a raggiungere risultati importanti, però, serve anche una tranquillità e stabilità mentale, data dalla famiglia, dagli amici e dall’amore.

Da questo punto di vista, Shapovalov è fortunatissimo: il tennista canadese è infatti fidanzato con una bellissima collega svedese, conosciuta a Barcellona in uno dei suoi viaggi in giro per il mondo per giocare a tennis. Avere una persona al proprio fianco che ci supporti è importantissimo per chiunque, ancor di più per un giovane campione sportivo.

Shapovalov è doppiamente fortunato: la fidanzata, Mirjam Bjorklund, essendo anche lei una tennista, capisce completamente l’attività della sua dolce metà, aiutandolo e supportandolo in tutto, sostenendolo nei momenti belli ma anche e soprattutto in quelli difficili.

Chi è Mirjam Bjorklund

Mirjam ha 22 anni ed è nata a Stoccolma: nella sua carriera tennistica ha vinto 6 titoli in singolare e 1 nel doppio nel circuito ITF. Il suo best rankin, raggiunto ad agosto del 2019 è il numero 299. La bella svedese non è riuscita ancora a raggiungere i livelli del suo fidanzato, ma la strada davanti a lei, vista la sua giovane età, è ancora lunghissima.