Con chi è fidanzato Filippo Ganna? Carlotta Morino: la giovane commercialista amante dei gatti [FOTO]

filippo Ganna è ancora il leader del Giro d’Italia. Il velocista italiano indossa la maglia rosa anche alla partenza della terza tappa, che si svolgerà oggi, da Biella a Canale, grazie al suo fantastico successo di sabato nella cronometro individuale di Torino.

Un successone per il giovane ciclista del Team Ineos, supportato dalla famiglia, da tutto il suo staff ma anche dalla sua dolce metà, Carlotta.

Con chi è fidanzato Filippo Ganna

Filippo Ganna è fidanzato con Carlotta Morino, laureata da qualche mese in Professione contabile. La dolce metà del ciclista italiano lavora da novembre in uno studio di commercialisti a Biella e, dunque, oggi spera di poter incontrare il suo fidanzato in maglia rosa.

Carlotta e Filippo sono fidanzati da 7 anni nonostante la loro giovane età: si sono conosciuti durante una gara organizzata dal padre di lei e grazie all’aiuto dei social la loro conoscenza è diventata qualcosa di speciale. Amante degli animali, ma soprattutto dei gatti, Carlotta è una che ama uscire, andare a cena fuore e trascorrere il tempo con gli amici. Ama viaggiare, a patto che, però, si visiti tutto ciò che c’è da visitare una volta arrivati a destinazione. Il ciclismo? Ha capito veramente i sacrifici, lo sforzo e l’impegno che ci vogliono grazie al suo fidanzato Pippo Ganna.