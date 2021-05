“Muuu…gello”, sul casco speciale di Valentino Rossi per Gp d’Italia spunta… Elio [FOTO]

Alle tradizioni non si rinuncia mai! Nonostante l’inizio di stagione complicato e l’assenza di pubblico al Gp d’Italia, Valentino Rossi non ha rinunciato al suo casco speciale per la sua gara di casa.

In occasione del Gp d’Italia di MotoGP, come sempre nel sabato di qualifiche che precede la gara, Valentino Rossi ha presentato il suo casco speciale per la gara del Mugello. Sulla protezione del Dottore spunta una grande mucca sulla testa, con al suo fianco la scritta Muuu, ad indicare il suo verso ma anche il Mugello.

Ma non finisce qui, Valentino Rossi ha preso ispirazione dal cantante Elio di Elio e le Storie Tese, il cui faccione compare sul mento del casco. “Ditemi perchè se la mucca fa muu, il merlo non fa me“, si legge ancora sul casco di Rossi realizzato da Aldo Drudi, citando proprio una canzone di Elio e le Storie Tese.