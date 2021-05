Formula 1 – Leclerc omaggia Chiron: il casco speciale del monegasco per il Gp di Monaco

E’ iniziato un nuovo weekend (allungato) di gara di Formula 1. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime prove libere del Gp di Monte-Carlo. Weekend speciale per Charles Leclerc, che correrà nel circuito di casa davanti al suo pubblico. Il monegasco ha chiuso le Fp2 col miglior tempo, riportando la Ferrari in vetta dopo tanto tempo, seguito dal suo compagno di squadra Sainz, per una doppietta rossa davvero speciale, che non si vedeva dal Gp del Brasile del 2019.

Casco speciale

Per il Gp di Monaco Leclerc ha deciso di indossare un casco speciale, col quale vuole omaggiare il concittadino Louis Alexandre Chiron, l’unico pilota monegasco ad aver vinto una gara nel Principato di Monaco dal 1931 ad ora, a bordo di una Bugatti Tipo 51.

Il casco di Leclerc dunque omaggerà il monegasco nato nel 1899: la protezione per la testa del ferrarista è blu metallizzato e sulla parte superiore si legge “Louis Chiron, Monaco Grand Prix 1931 Winner”