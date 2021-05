Internazionali d’Italia, brutta caduta per Nadal nel match contro Zverev: lo spagnolo rischia grosso [VIDEO]

Attimi di tensione per Rafa Nadal durante il match dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, vinto in due set contro Alexander Zverev.

Il maiorchino è stato protagonista di una rovinosa caduta in cui ha rischiato di farsi davvero male, considerando la torsione della caviglia e del ginocchio sinistro. Per fortuna lo spagnolo è riuscito a rialzarsi e a concludere la gara, portando a casa una grande vittoria che gli permetterà di sfidare in semifinale Reilly Opelka.

LEGGI ANCHE: Rafa Nadal non lascia scampo a Zverev: il maiorchino in semifinale agli Internazionali d’Italia

Le parole di Nadal

Queste le parole del mancino di Manacor in riferimento alla caduta del secondo set: “ho dolore in diverse parti del corpo e qualche ferita. Qui le linee a volte si alzano e la caduta è stata totalmente inaspettata, quindi non ho avuto il tempo di proteggermi. Il piede si è incastrato e ho preso una botta al polso. All’inizio ho avuto un po’ di paura ma dopo pochi secondi ho visto che era solo dolore e che fortunatamente non c’era nient’altro“.