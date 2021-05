Azimut Grande Trideck, il primo yacht a tre ponti del brand [FOTO]

Nel corso di una presentazione digitale esclusiva per la stampa, Azimut Yachts ha svelato la sua nuova ammiraglia, Azimut Grande Trideck, il primo yacht a tre ponti del brand ed espressione del DNA di Azimut Yachts che fa da sempre della capacità d’innovazione progettuale, stilistica e costruttiva un cavallo di battaglia.

Azimut Grande Trideck è Plus one. Plus one perché Trideck ha un ponte in più, a poppa, oltre ai tre tradizionali. Il risultato è la creazione di una cascata di terrazze, ben quattro, che dall’alto del Sun Deck scendono fino a toccare il mare.

Il lancio della nuova ammiraglia ha consentito ad Azimut Yachts di anticipare la nascita di A-LIVE, un’esperienza digitale immersiva multisensoriale all’avanguardia che, avvalendosi di una visione a 360°, permette di muoversi sullo yacht e soprattutto ne restituisce il grande senso di apertura e di contatto con il mare.

Azimut Yachts ancora una volta propone nuovi strumenti digitali: la presentazione, è stata infatti l’occasione per introdurre l’esperienza digitale immersiva A-LIVE che sarà disponibile sul sito del brand a partire dal 29 maggio. Questo sistema multisensoriale all’avanguardia si avvale di una visione a 360° − completa di sound design e d’inattesi giochi di luce e riflessi che ripropongono le immagini e i suoni delle onde, della scia e del vento – che non solo permette di muoversi liberamente sullo yacht, scoprendone i tratti progettuali e stilistici distintivi, ma restituisce anche il grande senso di apertura e di contatto con il mare che in precedenza poteva essere sperimentato solo a bordo.

Il tour immersivo e dinamico dello yacht è inoltre arricchito da alcuni In Depht Hotspots che, se cliccati, si trasformano in video di approfondimento sulle numerose e avanzate tecnologie presenti a bordo.

A-LIVE rappresenta dunque un’evoluzione di quanto sperimentato a gennaio con la A-ROOM, la stanza digitale in cui Azimut Yachts ha creato uno spazio dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire i dettagli di nuovi prodotti.