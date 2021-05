Eleganti e semplici, Aw Lab e Le Coq Sportif reinterpretano due modelli storici per gli appassionati dello stile tennis [FOTO]

AW LAB e Le Coq Sportif lanciano due modelli Uomo in esclusiva che derivano dall’heritage del brand francese. Due modelli storici reinterpretati e resi unici per gli appassionati dell’intramontabile stile tennis: la Courtset e la Mastercourt. Eleganti e semplici, le due esclusive si caratterizzano grazie a dettagli ricercati che creano un ponte tra passato e presente. Entrambi infatti traggono ispirazione dal know-how tennistico del brand, riconosciuto per aver vestito due leggende dalla classe unica, quali Arthur Ashe e Yannick Noah.

Due proposte per chi vuole essere un’icona di stile in campo e nella vita: play with style e on&off the court. Entrambi i modelli sono in pelle, ovviamente in total white, impreziositi dal logo ricamato sul fianco e stampato sul tallone. La Courtset e la Mastercourt saranno disponibili in tutti gli store AW LAB e online su www.aw-lab.com.

Prezzi:

Courset 85€

Mastercourt 90€