Il 105 metri SeaXplorer 105 (345 piedi) combina le migliori caratteristiche dello yachting di lusso con la vera capacità di esplorazione. Il team di progettazione SeaXplorer ha combinato il feedback e l’esperienza dei clienti SeaXplorer per creare il top della linea SeaXplorer yacht. Insieme al contributo dei partner di progettazione esterna di Azure Yacht Design e dei partner di progettazione operativa EYOS Expeditions, SeaXplorer ha creato un’evoluzione dei precedenti progetti SeaXplorer 90, SeaXplorer 95 e SeaXplorer 100. “SeaXplorer 105 è un progetto completamente sviluppato” afferma Enrique Tintore, SeaXplorer Design Manager di Damen Yachting. “Tuttavia, l’ambito della personalizzazione del cliente è enorme: questa è una parte fondamentale della nostra proposta durante tutto il processo di progettazione“. Accanto alla barca da inseguimento di 13 metri, lo yacht può trasportare quattro tender da 8 a 12 metri (es. Limousine, gommone, mezzo da sbarco, tender sportivo) immagazzinati nel garage di prua e nelle baie dei tender. Lo yacht può anche trasportare un sottomarino e dispone di un ponte per le immersioni con centro per sport acquatici e imbarco sulla linea di galleggiamento.

Alla scoperta degli oceani del mondo

Il SeaXplorer 105 ha una stazza lorda di 6.500 e 5.775 metri quadrati (62.162 piedi quadrati) sui suoi 8 ponti. Offre ampie cabine per 24 ospiti, comprese due ampie suite armatoriali, costruite secondo le regole PYC che la rendono completamente noleggiabile. Ha enormi magazzini a bordo per tutte le provviste, carburante per elicotteri, carburante per tender e serbatoi per la gamma di 8.000 miglia nautiche (Trans Pacific). Come parte della gamma yacht della spedizione SeaXplorer, il SeaXplorer 105 condivide l’esclusiva Observation Lounge con il ponte di prua esterno, ma su larga scala con 123 metri quadrati (1.324 piedi quadrati) dedicati a godere di viste spettacolari. Lo spazio comprende un bar e un centro multimediale.

Codice polare

Insieme alla più recente propulsione ibrida diesel-elettrica per pod per ridurre l’impatto sui nostri oceani, SeaXplorer 105 è conforme ai requisiti della categoria B del codice polare IMO per la sicurezza polare e la protezione ambientale. Il suo scafo è costruito con rinforzo del ghiaccio Polar Classe 7 con rompighiaccio di poppa a doppio effetto per la massima sicurezza in condizioni di ghiaccio in rapida evoluzione. Le potenti alette stabilizzatrici si ritraggono dove “growlers” difficili da rilevare (frammenti di iceberg o ghiacciai delle dimensioni di un camion) galleggiano sotto la superficie – rischi significativi per gli yacht con appendici dello scafo deboli come le pinne fisse. Sottocoperta i depositi di immondizia e le grandi cisterne di acque grigie assicurano le sue operazioni a scarico zero per lunghi periodi tra gli scali in porto.

Eliporto, feste o partite di tennis?

L’eliporto gemellare completamente certificato (superficie primaria e area di attesa) è adatto per due elicotteri bimotore veloci e affidabili. Sottocoperta c’è un doppio hangar stagno con sistema di sollevamento idraulico che mantiene entrambi i velivoli protetti dalle intemperie. Due elicotteri offrono maggiore flessibilità, ridondanza e sicurezza quando sono fuori dalla portata dei servizi di soccorso. Inoltre, in Antartide, i regolamenti richiedono due elicotteri quando si vola lontano o si atterra in montagna per sciare. Avere un eliporto gemello di 300 metri quadrati (3.229 piedi quadrati) significa anche che gli armatori possono ospitare feste senza precedenti per 200 ospiti con una disposizione ultra lounge. C’è anche molto spazio per un cinema all’aperto, un campo da tennis doppio full size o un mezzo campo da basket. Lo specchio di poppa non è solo una piattaforma da bagno, ma anche un’area open bar con lounge al piano superiore. Di dimensioni uguali all’enorme eliporto gemello è la SeaXplorer Spa coperta. In questo spazio benessere di circa 300 metri quadrati (3.229 piedi quadrati) sul Main Deck, lascia che la brezza marina e il suono delle onde rivitalizzino il tuo corpo e lo spirito. La Piscina coperta è lunga 8 metri, mentre lo spazio comprende anche una palestra con terrazza pieghevole, idromassaggio, bagno turco e sauna, con terrazza pieghevole, sala massaggi, parrucchiere e salone di bellezza e sala trattamenti.