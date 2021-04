Tezenis insieme a 3Bee: la nuova collezione per salvare le api e proteggere gli alveari [FOTO]

“Pollinate the Planet”, impolliniamo il pianeta, è il motto con il quale Tezenis e 3Bee inaugurano un nuovo sodalizio. 3Bee, azienda agri-tech che produce strumenti di ultima generazione per l’apicoltura, si impegna attivamente ogni giorno per salvaguardare le api, preziosissime amiche del pianeta.

La biodiversità che ci circonda è frutto della loro operosità certosina, e 3Bee si propone di preservare proprio il delicato equilibrio del nostro pianeta grazie alla salvaguardia delle api. I cambiamenti climatici, l’inquinamento, l’utilizzo di pesticidi ha portato in appena 30 anni alla scomparsa del 40% della popolazione mondiale di api.

Come aiutare per far sì che le api tornino a ripopolare il pianeta?

Tezenis si è unita all’impegno di 3Bee con una speciale collaborazione che permetterà di proteggere gli alveari. L’esclusivo sistema Hive Tech permette di monitorare con cura e precisione la vita in ogni alveare, ed è stato installato grazie a 3Bee e al supporto di Tezenis.

Tezenis inoltre dedica alle api una capsule collection speciale, composta da t-shirt, intimo e pigiami decorati con delle simpatiche apine, amiche da proteggere.

Ad ogni capo della collezione con 3Bee acquistato, o a fronte di una spesa minima di 50€, Tezenis devolverà una parte del ricavato, utile a salvare 100 api con l’obiettivo di proteggere 10 milioni di api che si attuerà con la protezione di 167 alveari.

Nei flagship store del brand si potrà anche ricevere, a fronte di una spesa minima di 50€, un goloso vasetto di miele, fatto dalle api of course, vere regine del multitasking.

“Pollinate the Planet” insieme a Tezenis e 3Bee!