Il Qatar National Tourism Council (QNTC, Consiglio Nazionale del Turismo del Qatar), in collaborazione con Q Explorer Tourism, offre un’allettante alternativa agli sciatori e agli snowboarder che hanno dovuto rinunciare alla loro vacanza annuale sulla neve a causa delle restrizioni di viaggio: i brividi delle dune del deserto.

L’affermata compagnia turistica, fino al mese di settembre 2021, offre fino a un terzo di sconto sul prezzo delle esperienze sportive sulla sabbia, regalando così agli appassionati di sci e snowboard la possibilità di avere anche quest’anno la loro consueta dose di adrenalina.

Per il 2021, il QNTC invita a visitare il Paese, una volta riaperti i confini, coloro che non hanno potuto fare una vacanza dedicata agli sci o allo snowboard, per uscire dalla loro zona di comfort e provare qualcosa di nuovo ad un costo decisamente ridotto. Le spettacolari dune di Khor Al Adaid, conosciuto anche come Inland Sea (Mare Interno), offrono un’affascinante alternativa alle piste da sci collaudate e aspettano solo di essere scoperte dai viaggiatori amanti dell’avventura. Sciatori e snowboarder non devono però dimenticare di mettere in valigia la protezione solare, per evitare il segno degli occhiali causato dal caldo sole invernale.

Q Explorer Tourism promuove tre pacchetti per gite di un giorno, così come soggiorni di una e due notti per due fino a quattro persone. Con un’ampia varietà di tour disponibili, coloro che si sono persi la stagione sciistica possono concedersi escursioni indimenticabili e ricche d’azione.

Il direttore operativo del Qatar National Tourism Council, Berthold Trenkel, ha dichiarato: “Per molta gente le restrizioni di viaggio degli ultimi 12 mesi sono state difficili da accettare e adesso tra i viaggiatori c’è una forte domanda di avventura e di nuove esperienze. Quest’anno invitiamo coloro che amano l’euforia delle piste a cercare la loro scarica di adrenalina sulle dune del deserto”.

“Il Qatar è una scelta allettante per gli amanti delle vacanze attive e la varietà di attività disponibili nel deserto rappresenta solo una piccola parte delle esperienze che questa destinazione unica è in grado di offrire”.

Gli sciatori e gli snowboarder che in questa stagione hanno nostalgia della neve, e chiunque voglia provare qualcosa di nuovo per una vacanza invernale al caldo, potranno trovare le informazioni sul sito www.visitqatar.qa o prenotare, ottenendo uno sconto, all’indirizzo www.q-explorer.com.

Alcune tra le migliori avventure nel deserto del Qatar sono:

Sandboarding

Il sandboarding nel deserto vicino al Mare Interno del Qatar, Khor Al Adaid, è un’esperienza avvincente, destinata a far uscire i viaggiatori avventurosi dalla loro zona di comfort. Coloro che sono in cerca di discese mozzafiato potranno scivolare sulla sabbia avvolti dalla calda brezza araba.

Dune bashing

Con la conquista delle dune del deserto a bordo di un quad, per i più temerari che cercano un’esperienza nuova ed elettrizzante, il brivido è assicurato.

Safari nel deserto

Il Qatar è il luogo perfetto per un safari, offrendo ai viaggiatori la possibilità di esplorare i suoi 11.437 chilometri quadrati di deserto situato a meno di un’ora da Doha. I visitatori potranno godersi l’esperienza emozionante di sfrecciare per il deserto del Qatar a bordo di un fuoristrada 4×4, con aria condizionata, condotto da un autista esperto della trazione integrale. Per un’esperienza culinaria davvero unica, gli amanti della buona cucina potranno concludere il loro safari cenando a lume di candela sotto le stelle del deserto.

Uscite su cammello

Il Qatar è il luogo perfetto per scoprire le spettacolari dune ondulate del deserto sul dorso di un cammello. I maestosi animali offriranno ai viaggiatori un’esperienza unica e autentica, con visite in luoghi quali Khor Al Adaid o il Forte di Al Wajba.