Ride14 di Saucony si presenta nella nuova colorstory Future Spring [FOTO]

Awaken your run. Dopo il Future Neon Pack che ha aperto l’anno con lampi fluorescenti su tutti i profili della collezione, i mesi di aprile e maggio vedranno protagonista il Future Spring theme sui principali modelli della collezione Road di Saucony: una colorazione gentile, ma al contempo piena di forza ed energia che accompagna le corse e gli allenamenti di ogni runner. Ancora una volta estetica, colore e performance si uniscono mirabilmente in una proposta esclusiva dalla grande forza comunicativa: la scelta dei colori in bassa gradazione per la tomaia accesa dai dettagli a contrasto che la percorrono lateralmente sono un guizzo di positività, un inno alla blooming season dell’anno.

Fanno parte della collezione Future Spring i modelli Triumph18, Ride14, Kinvara12, Guide14, Endorphin PRO, Endorphin Speed ed Endorphin Shift.

RIDE14

Polivalente e neutra, RIDE14 è indicata per atleti che coprono distanze varianti dai 10km fino alla mezza maratona, in cerca del perfetto equilibrio tra ammortizzamento e reattività.Tra i modelli più amati e affidabili della collezione Saucony, l’ultima versione di Ride si presenta più audace, veloce e con un cushioning consistente. Il tutto con una vestibilità avvolgente grazie alla costruzione FORMFIT che offre comfort personalizzato da ogni angolazione, unita ad un’upper più leggera e sottile. La nuova silhouette dona un tocco elegante e sicuro alla velocità e comodità di sempre.

Cushioning consistente. L’elastica e leggera ammortizzazione in PWRRUN e la topsole di 3mm in PWRRUN+ forniscono giusta morbidezza e reattività per correre su tutte le distanze. La sinergia delle due mescole permette di dissipare i picchi di pressione, offre stabilità e rende la rullata del piede fluida ed estremamente confortevole. La suola è composta da due diversi materiali, IBR+ all’avampiede, per offrire trazione superiori, comfort e ottimizzare la propulsione in fase di spinta, e XT 900 nella landing zone, materiale al carbonio estremamente durevole che assicura stabilità in fase di atterraggio. La zona anteriore si avvale della tecnologia TRI-FLEX, profondi intagli longitudinali all’avampiede che rendono questa calzatura un ottimo compromesso tra ammortizzamento e reattività.

Audace e veloce. Sviluppata insieme a tester appassionati, Ride 14 ha ora una linea più affusolata, veloce e dinamica. L’inserto in 3d del logo che percorre tutto il lato della scarpa oltre a dare un grande effetto visivo contribuisce a dare ulteriore struttura alla tomaia.

Come in un calzino. Il look pulito della costruzione FORMFIT e la nuova tomaia più leggera e sottile sono studiati per ottimizzare traspirabilità e leggerezza, per un comfort unico che ben si adatta ad ogni forma del piede. La tomaia realizzata con un nuovo e migliorato engineered mesh e il sistema FORMFIT, elastico e fasciante, offrono un contenimento a 360° e una maggiore traspirabilità e sensazione di freschezza, anche alle temperature più elevate. Speciali inserti stampati in 3d, inoltre, garantiscono struttura e durata superiori. L’allacciatura è adattiva e l’elasticità del laccio segue i movimenti del piede, assecondandoli a ogni passo. Il sottopiede è confortevole e adattabile, per un fit personalizzato. Particolare attenzione è stata data inoltre alla linguetta, al collarino e alla talloniera, generosamente imbottiti con materiale premium per un comfort di lusso. La coppetta al tallone, riprogettata, risulta maggiormente confortevole e contenitiva, sagomata e preformata, contiene ottimamente senza creare spiacevoli picchi di pressione sul tendine d’Achille.