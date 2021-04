Motore da 400 cv e quasi 6 tonnellate di peso: luci sulla Learmousine, il jet diventato auto di lusso

Difficile da credere, ma gli occhi difficilmente tradiscono, a meno che non si tratti di un effetto ottico o di un’allucinazione. In questo caso è pura realtà, perché Jet-Limo esiste davvero e si può anche acquistare. Si tratta di un’auto di lusso ricavata da un velivolo in disuso della canadese Learjet, trasformato in una Learmousine da Dan Harris, imprenditore americano di Bend, nell’Oregon, che ha investito 1 milione di euro e 40.000 ore di lavoro. Il risultato è strabiliante, considerando che stiamo parlando di un jet privato dotato di quattro ruote e un motore così potente da portare in giro ben 5.440 kg di stazza.

Misure e motore

Ci sono voluti molti anni per portare a compimento questo progetto, iniziato nel 2005 ma concluso solo nel 2018 a Dallas, dopo ben 13 anni di lavoro. Un aereo non è fabbricato per circolare su 4 ruote, dunque il telaio è stato creato da zero con misure tutt’altro che ‘normali’: la lunghezza è di 12,8 metri, la larghezza 2,4 metri e l’altezza 3,5 metri. Per far sì che la Learmousine si muova su strada e sposti le sue quasi 6 tonnellate di peso, all’interno della fusoliera è stato installato un motore V8 Chevrolet da 8,1 litri della potenza di 400 cavalli. Un propulsore capace di spingere la Learmousine fino a 160 km/h, una velocità impressionante considerando il peso del telaio. Al posto dei reattori, invece, sono stati installati potenti altoparlanti, utili a dare al veicolo un sound da autentico jet. L’impianto elettrico e le sospensioni sono state create da zero, inoltre è stato complicato trovare una cabina per la verniciatura abbastanza grande.

Night club

All’interno della Learmousine c’è tutto l’equipaggiamento per un party bus a 8 posto, compreso un impianto audio da 17.000 W con altoparlanti interni ed esterni, una tv da 42 pollici, un minibar, luci nel pavimento e neon come se piovesse. Mancherebbe solo un palo per la pole dance per far sì che l’ambiente assomigli proprio ad un night club, dove però è impossibile stare in piedi visto che l’altezza della cabina non permette di stare in piedi a persone di statura normale.

Asta

L’imprenditore Dan Harris ha messo in vendita la propria Learmousine, sottolineando di cederla per non meno di 5 milioni di dollari. Il veicolo è stato messo all’asta a giugno 2020 dalla casa Mecum Auctions, ma l’offerta massima è risultato essere di 600mila dollari. Una cifra di molto inferiore alle aspettative, così Harris ci riproverà durante l’asta Indy 2021, in programma dal 14 al 22 maggio. L’eventuale acquirente però dovrà acquisire anche il rimorchio da 13 metri di lunghezza e la Chevrolet 2500 HD, compresi nel pacchetto completo. Un affare? Dipende dall’uso che il milionario cliente andrà a farne.