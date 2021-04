Porsche Design Eyewear presenta una nuova limited edition dedicata a Patrick Dempsey: un tributo allo stile e all’eleganza della star di Hollywood

Da quest’anno Patrick Dempsey è il brand ambassador di Porsche Design Eyewear. L’attore americano rappresenta perfettamente l’esclusività del brand, non solo per la sua passione per il motor sport ma anche per la perseveranza nel seguire la sua visione. La stessa aspirazione che caratterizza Porsche Design Eyewear.

Nel 1978 il professor Ferdinand Alexander Porsche ha creato i primi occhiali al mondo, dotati di un meccanismo di lenti intercambiabili, il P’8478, una vera icona di stile. Dopo 43 anni e milioni di paia venduti, sono ancora oggi disponibili e con un design quasi del tutto invariato. Una nuova versione di questo classico è il P’8928, stile aviatore squadrato con un taglio distintivo dal carattere forte. La collaborazione tra Porsche Design e la celebre star di Hollywood è celebrata in modo speciale con la limited P’8928 P Collector’s Edition. La combinazione di colori della limited edition, grigio scuro e nero, è un tributo allo stile e all’eleganza di Patrick Dempsey. Il codice colore “P” è una dedica a Patrick.

“Il design classico è iconico ma si evolve con la tecnologia. Amo la palette colori delle lenti”, dice Dempsey .

The P’8928 P Collector’s Edition

Con la nuova Collector’s Edition, Porsche Design offre l’esclusiva P’8928 P insieme a quattro paia addizionali di lenti colorate intercambiabili in una esclusiva custodia da viaggio. Grazie ad un semplice meccanismo, le lenti posso essere cambiate facilmente per adattarsi ad ogni situazione o a diverse condizioni di luminosità. Tutte le tonalità di lenti sono dotate della innovativa tecnologia VISION DRIVE™ che fornisce protezione da graffi, resistenza, protezione UV400. Nella scelta tra lenti polarizzate polarized lenses with integrated contour and contrast enhancement, or lenses with a fashionable color gradient. Gli elementi sono sempre un perfetto ponte tra design e funzionalità. La manifattura del telaio, fatta in 100% titanio, garantisce vestibilità leggera e un comfort. La limited P’8928P Collector’s Edition, ispirata a Patrick Dempsey, è disponibile dal 1 Maggio 2021. Gli occhiali, con esclusiva custodia da viaggio e quattro lenti colorate intercambiabili, sono vendute ad un prezzo consigliato di € 695, sono disponibili presso gli esclusivi rivenditori, nei Porsche Design Stores e online sul sito: https://www.porsche-design.com