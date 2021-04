Pearl 62, consegnata la nuova unità con interior design di lusso [FOTO]

Pearl Yachts annuncia con orgoglio che l’ultimo Pearl 62 uscito dalla linea di produzione è stato consegnato al suo nuovo proprietario nel Regno Unito. Questa unità, lo scafo numero 4, è la prima con lo stile di interior design di lusso di Kelly Hoppen. Il Pearl 62 è disponibile con stili interni di lusso o moderni, entrambi composti dall’interior designer di fama mondiale Kelly Hoppen MBE. Ogni stile fonde perfettamente una combinazione di materiali e tessuti di lusso.

Lo yacht

Il Pearl 62 è uno yacht per famiglie, facile da usare, divertente da possedere con spazio e servizi per tutti. Partendo da poppa, lo yacht può essere dotato di una piattaforma da bagno opzionale su / giù che scivola anche verso l’esterno per diventare una terrazza sul mare. Lo specchio di poppa ha una panca incorporata che può essere utilizzata come seduta o come passaggio se un tender è stivato sulla piattaforma e si solleva per rivelare un garage per moto d’acqua che in alternativa può essere allestito come cabina per l’equipaggio. La piattaforma da bagno ha i corridori in modo che il lancio di una moto d’acqua dal garage sia un gioco da ragazzi.

I gradini di dritta conducono al pozzetto di poppa dove si trova un grande tavolo con divanetto. Le porte in vetro che conducono al salone scorrono completamente lateralmente e una finestra scorre verso il basso in modo che il pozzetto si apra sul salone per diventare un grande spazio interno / esterno. Kelly Hoppen propone quattro temi di stile degli interni per il Pearl 62: Modern, Studio, Taupe e Luxury che incorporano materiali che vanno dal marmo Calacatta alla pelle scamosciata in modo che gli armatori possano personalizzare lo yacht in base ai loro gusti. Il lusso e l’opulenza sono assicurati.

Il salone ha ampie superfici vetrate che si aprono verso l’alto in modo che gli interni siano inondati di luce naturale. Partendo da poppa, c’è una cucina completamente attrezzata con elettrodomestici Miele, una scala privata che conduce alla cabina armatoriale, una zona pranzo e una zona giorno accanto alla plancia di comando interna. I sedili del timone sono regolabili e i proprietari possono scegliere di aggiungere una porta laterale vicino ai timoni. Una seconda scala conduce al VIP e alle cabine doppie.

I ponti laterali conducono al ponte di prua dove gli ospiti troveranno un’ampia zona salotto completa di tavolo a scomparsa che scompare nella seduta e prendisole con schienali regolabili. Ci sono molti portabevande e armadietti e l’area può essere dotata di un baldacchino opzionale in stile beduino.

Il flybridge a tutta lunghezza è accessibile tramite una scala sul lato di dritta del pozzetto di poppa. Questo spazio ampio e versatile ha una postazione di guida con comandi a joystick e schermi touch Garmin con comandi per tutto, dall’ancora dello yacht al suo sistema di intrattenimento Fusion. Accanto ai timoni c’è una comoda seduta che può trasformarsi in prendisole. Un hardtop con una sezione centrale apribile è opzionale, ma un mobile bar con frigorifero, lavello e griglia per barbecue è di serie. Se i proprietari lo desiderano, è possibile aggiungere un fabbricatore di ghiaccio e un frigorifero. Di fronte al mobile bar ci sono posti a sedere in panca e un tavolo da pranzo per otto. I proprietari possono allestire la sezione poppiera del flybridge a loro piacimento con mobili sciolti o divani laterali.

Eccezionalmente per uno yacht in questa gamma di dimensioni, il Pearl 62 ha quattro cabine per gli ospiti. Alla cabina armatoriale a tutto baglio si accede tramite una scala privata e dispone di un ampio letto centrale, una scrivania, un angolo lettura e armadi per lui e per lei. Le lunghe finestre dello scafo consentono agli armatori di godere della vista anche sdraiati. Il bagno della cabina ha finiture in marmo Calacatta, un ampio lavabo e un box doccia.

Due cabine doppie possono essere convertite in doppie. Il gemello di babordo ha accesso diretto ad un bagno condiviso con il gemello di dritta e che funge anche da bagno diurno. La cabina VIP è a prua e dispone di un ampio letto centrale, una specchiera, un vano per lui e per lei e un bagno privato con cabina doccia. Tutte le cabine e i bagni godono di una luce eccellente e di viste attraverso le finestre dello scafo firmate Pearl.

La propulsione Volvo IPS conferisce al Pearl 62 prestazioni ottimali e caratteristiche di efficienza, mentre i comandi a joystick con sistema di posizionamento dinamico e un display touch-screen Garmin integrato rendono il timone e l’accesso a tutti i sistemi dello yacht facili e intuitivi.

Il Pearl 62, con il suo aspetto sportivo, le massime prestazioni e quattro comode cabine per gli ospiti (più cabina per l’equipaggio o garage per jet-ski) è unico nella sua gamma di dimensioni e soddisferà sicuramente gli armatori che cercano uno yacht divertente da usare amici e familiari, con o senza equipaggio. La garanzia completa di 5 anni di Pearl, leader del settore, completa questa offerta unica sul mercato.