“Noon by Fedez”, Layla Cosmetics presenta la collezione di smalti gel polish in collaborazione con il rapper italiano [FOTO]

Layla Cosmetics è lieta di annunciare il lancio della collezione “Noon by Fedez”, gli smalti Gel Polish creati in collaborazione con l’artista italiano. La collezione, composta da sei esclusivi smalti semipermanenti e uno speciale starter kit, deve il suo nome a Fedez che ha desiderato ispirarsi, sin dalla creazione del prodotto, al colore e alla luce del sole prossimo allo zenit, quando ogni tono è restituito nella sua purezza. “Noon by Fedez” racconta, con le sue sfumature e la sua energia, le passioni, i sogni, le visioni dell’artista:

On Air: Rosso, vivace come brillanti luci led.

Moon Safari: Top coat trasparente fluorescente può esser applicato su ogni colore per renderli luminosi al buio.

Slime: Giallo lime, fluo brillante prende nome dalla sua speciale consistenza sliny.

Faded: Gesso, il bianco si perde nella luce.

Lobster: Arancio, forte e vivido.

000000: Nero, intenso e assoluto.

Gli smalti Gel Polish di Layla Cosmetics sono rinomati per la loro qualità e vengono prodotti in Italia nella sede storica del brand. Il packaging, pensato insieme a Fedez, è sostenibile, il contenitore in vetro infatti è avvolto da uno speciale film bio che sostituisce la plastica (Earthfirst® PLA BCFB), una confezione rivoluzionaria e piacevole al tatto, le cui linee sono esaltate da sfumature degradè.

“Ho un sogno, voglio lanciare la mia linea di smalti e devo ringraziare le amiche di Layla Cosmetics che mi danno sempre fiducia e sono le uniche che possono realizzare il mio sogno”. Fedez

“L’incontro con Fedez nasce dal comune desiderio di creare qualcosa di unico per le appassionate e gli appassionati di smalti, un prodotto che concede a tutti di esprimere la propria personalità e giocare con lo stile e i colori, divertendosi e stupendo” Babila Spagnolo, CEO di Layla Cosmetics. Fedez e Layla Cosmetics hanno deciso di devolvere una parte delle vendite al progetto “Piccoli Ospiti” di Fondazione Pangea Onlus, progetto a sostegno delle donne ed i figli vittime di violenza.

Gli smalti Gel Polish “Noon by Fedez” sono disponibili singolarmente oppure in due originali e funzionali starter kit che comprendono una lampada Easy Lamp Led, una base top, un buffer, uno sgrassante, un solvente, un nail art brush, due smalti Gel Polish (000000 e Slime oppure On Air e Faded)

Il prezzo degli smalti è : € 17,75 a smalto singolo, € 68,80 lo starter kit che comprende tutto il necessario per effettuare una nail art semipermanente

“Noon by Fedez” è in vendita presso i migliori retailer di beauty e sul sito laylacosmetics.it