New Era annuncia una nuova partnership con VR46 Apparel: da oggi la nuova capsule che celebra la personalità di Valentino Rossi [FOTO]

New Era, il marchio leader mondiale di headwear sportivo e lifestyle, e VR46 Racing Apparel – l’azienda fondata dal nove volte campione del mondo MotoGP Valentino Rossi, hanno collaborato per creare un’iconica collezione di copricapi dedicata agli appassionati degli sport motoristici e ai fan di Valentino.

New Era corona il suo già vasto portfolio di licenze negli sport motoristici diventando l’ufficiale licenziatario della collezione di cappellini VR46 Racing Apparel a livello globale. Oltre ad essere il produttore e distributore leader di headwear e apparel per i tre principali sport americani, New Era ama la velocità e gli sport motoristici e lo dimostra attraverso un vasto elenco di marchi eccellenti come Aprilia, Ducati e Ducati Corse per il mondo a due ruote; McLaren, Alpine Renault e Mercedes Formula E per le auto da corsa.

“Per la nostra ultima partnership, abbiamo unito le forze con VR46 Racing Apparel. Il brand, fondato dall’idolo delle corse Valentino Rossi, incarna passione, talento e un amore genuino per la velocità. Non avremmo potuto allearci con un marchio più in linea per la nostra attuale attenzione al mercato degli sport motoristici” – afferma Laurence Joslin, Brand Director EMEA di New Era.

“È davvero un grande piacere inaugurare la partnership tra VR46 Racing Apparel e New Era, brand riconosciuto a livello mondiale. Per un’azienda come la nostra intrinsecamente connessa al mondo dello sport, riuscire a unire il proprio nome a quello di un marchio iconico come New Era è una grande soddisfazione” – dichiara Carlo Alberto Tebaldi, Amministratore Delegato di VR46 Abbigliamento da corsa.

La capsule collection New Era VR46 celebra la personalità istrionica del ‘Dottore‘ presentando 15 delle silhouette più iconiche predominate dai colori chiave di VR46: giallo, blu intenso e nero. Dal lucido 9FORTY ton-sur-ton, passando dall’audace Bucket Hat reversibile fino al confortevole 9FIFTY Stretch-Snap, la collezione New Era VR46 mostra un’eccellente attenzione ai dettagli grazie ai contorni ricamati, alle toppe in silicone e ai materiali di prima qualità che gli conferiscono un aspetto distintivo.

La collezione New Era VR46 è disponibile dal 19 aprile al https://www.neweracap.eu/it-it/ e https://www.vr46.com/it.