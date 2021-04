Allenamenti quotidiani e workout specifici richiedono un outfit idoneo: New Balance presenta FuelCell Rebel v2, la scarpa performance per i runner evoluti [FOTO]

New Balance Athletics, Inc. introduce la FuelCell Rebel v2, seconda versione di una scarpa performance ideata per dare un impulso deciso ed energico ad ogni runner. Con la Rebel v2, New Balance prende le caratteristiche che rendevano la v1 una scarpa veloce, aggiungendo al nuovo modello un’intersuola con un ritorno di energia maggiore.

Creata per essere utilizzata sia durante gli allenamenti quotidiani che durante workout specifici e mirati, la Rebel prepara i runner evoluti a dare il meglio di sé in fase di gara. Il ritorno di energia esplosivo, dato dalla nuova intersuola FuelCell, è unito ad un battistrada leggero in gomma solida e NDURANCE nelle parti con maggior contatto sul terreno. Lateralmente, l’intersuola ha un design formato da una serie di linee parallele che le donato un look moderno e accattivante.

La tomaia in mesh ingegnerizzato, leggera ma resistente, offre traspirabilità, mentre i dettagli sagomati in schiuma, presenti nel collare e nella linguetta aiutano a tenere saldo il piede alla scarpa, garantendo maggiore sicurezza alla calzata. L’indole “ribelle” di questa nuova versione viene esemplificato da una tomaia color-block dai colori audaci, completata dal logo New Balance laterale.

New Balance propone alcuni capi performance per completare i look. Per la donna troviamo una canottiera con tecnologia NB DRY, in 100% poliestere riciclato (€24) e lo short (€ 45) mentre la proposta uomo include una canottiera tecnica con tecnologia NB ICE X (€ 32) e uno short nero (€40).

La New Balance Rebel v2 è disponibile da aprile nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 140 euro.