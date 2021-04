Grazie al suo straordinario design, la Jaguar I-PACE ha ottenuto molteplici riconoscimenti e vinto numerosi premi in tutto il mondo. Ora, il fascino del performante SUV Jaguar interamente elettrico, è stato ulteriormente implementato grazie alla nuova I-PACE Black. Questa esclusiva versione della rinnovata gamma I-PACE, beneficia di specifiche migliorie che includono alcune dotazioni di serie disponibili invece come optional sui modelli S, SE o HSE (sui quali si basa la I-PACE Black*), tra cui il Black Pack, il tetto panoramico e i vetri oscurati. Il suo aspetto contemporaneo è stato ulteriormente accentuato attraverso la finitura in nero lucido dei cerchi da 20 pollici a cinque razze. La I-PACE Black è disponibile in tutte le varianti cromatiche, comprese le tinte metallizzate premium Aruba e Farallon Pearl Black.

Caratteristiche

L’esclusiva I-PACE Black: esalta il pluripremiato design del performante SUV Jaguar interamente elettrico attraverso aggiuntive dotazioni di serie

esalta il pluripremiato design del performante SUV Jaguar interamente elettrico attraverso aggiuntive dotazioni di serie Black Pack implementato: finiture Gloss Black applicate alle calotte degli specchietti retrovisori esterni, alla griglia e alla cornice della griglia, ai bordi dei finestrini laterali e ai badge posteriori

finiture Gloss Black applicate alle calotte degli specchietti retrovisori esterni, alla griglia e alla cornice della griglia, ai bordi dei finestrini laterali e ai badge posteriori Ancora più desiderabile: tetto interamente panoramico, vetri oscurati e cerchi da 20 pollici con finitura Gloss Black che risaltano in modo discreto l’estetica e la personalità della I-PACE

tetto interamente panoramico, vetri oscurati e cerchi da 20 pollici con finitura Gloss Black che risaltano in modo discreto l’estetica e la personalità della I-PACE Interni lussuosi e spaziosi: sedili sportivi in pelle Ebony e inserti in Gloss Black abbinati ad un rivestimento del cielo in color Ebony

sedili sportivi in pelle Ebony e inserti in Gloss Black abbinati ad un rivestimento del cielo in color Ebony Prestazioni elettrizzanti: batteria da 90 kWh che eroga una potenza di 400 CV e 696 Nm di coppia istantanea, in grado di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi

batteria da 90 kWh che eroga una potenza di 400 CV e 696 Nm di coppia istantanea, in grado di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi Tutta l’autonomia di cui si necessita e una ricarica domestica semplificata: fino a 470 km di autonomia (ciclo WLTP) con una singola ricarica e fino a 53 km di autonomia all’ora (ciclo WLTP) utilizzando una wall box da 11 kW a corrente alternata o una fornitura trifase

fino a 470 km di autonomia (ciclo WLTP) con una singola ricarica e fino a 53 km di autonomia all’ora (ciclo WLTP) utilizzando una wall box da 11 kW a corrente alternata o una fornitura trifase Ordinabile sin da subito e configurabile su jaguar.it ad un prezzo di partenza di 89.170 €. Il resto della gamma I-PACE è disponibile con un prezzo di partenza di 82.460 €.

Le reazioni

Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “l’incredibile profilo cab-forward, gli sbalzi ridotti, le tese e muscolose fiancate della I-PACE donano a chi la osserva un senso di spettacolarità che le consente di distinguersi da tutti gli altri SUV. Il concepimento dell’esclusiva I-PACE Black ci ha dato l’opportunità di migliorare in modo discreto il design dell’auto, rendendolo ancora più dinamico, distintivo e affascinante”. Come ogni modello del line-up, la I-PACE Black offre una vasta gamma di tecnologie progettate per rendere ogni viaggio più semplice e piacevole. Il sistema di infotainment Pivi Pro si attiva nel lasso di tempo necessario al guidatore per sedersi nel posto di guida ed è intuitivo da utilizzare come il proprio smartphone. La navigazione EV è in grado di mostrare la disponibilità delle stazioni di ricarica nei pressi della vettura, il tipo di connettore che utilizzano, il costo e il tempo necessario per la ricarica. Nelle lunghe percorrenze, Pivi Pro è in grado di mostrare il livello di carica previsto in base ad ogni waypoint del tragitto.**

Sistema Pivi Pro

Il sistema Pivi Pro ha una SIM incorporata e un piano dati 4G per lo streaming musicale illimitato***. Lo Smartphone Pack, disponibile con Apple CarPlay® o Android Auto™, viene offerto di serie. Per rendere la connettività dello smartphone ancora più semplice e stabile, saranno presto disponibili per i clienti una versione wireless per entrambe le piattaforme, che saranno presenti all’interno di un aggiornamento SOTA (software-over-the-air). Questa funzionalità della I-PACE consente ai sistemi della vettura e all’infotainment di essere sempre e continuamente aggiornati da remoto. Inoltre, la I-PACE è in grado di connettere simultaneamente due telefoni, mentre l’opzionale ricarica wireless, disponibile nel vano della console centrale, è dotata di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione di rete e quella Wi-Fi. A bordo della vettura, è stata data molta rilevanza alla qualità dell’aria e al benessere di tutti gli occupanti. Per questo motivo la I-PACE è equipaggiata con un sistema di ionizzazione dell’aria con filtrazione PM2.5 in grado di catturare le particelle ultrafini e gli allergeni. L’auto inoltre consente persino di filtrare l’aria dell’abitacolo prima dell’inizio di un viaggio. Lo specchietto retrovisore digitale ClearSight offre al conducente una visuale posteriore libera da ostacoli, anche in presenza di passeggeri nei sedili posteriori o nel caso di un vano bagagli a pieno carico. Il dispositivo utilizza una telecamera posteriore grandangolare collegata ad uno schermo dietro lo specchietto. Tramite un interruttore, il guidatore potrà scegliere tra la visualizzazione standard o le immagini provenienti dalla telecamera.

Adaptive Cruise Control

Nei lunghi viaggi in autostrada, l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist migliora il comfort per il guidatore assistendo delicatamente i movimenti dello sterzo, l’accelerazione e la frenata per consentire all’auto di rimanere in posizione centrale rispetto alla corsia, mantenendo al contempo una distanza prestabilita dai veicoli che precedono. Grazie ai due motori elettrici progettati da Jaguar posizionati su entrambi gli assali, alla struttura in alluminio e al basso centro di gravità, la vettura assicura delle performance davvero eccezionali erogate attraverso una potenza massima di 400 CV e una coppia massima di 696 Nm. La I-PACE offre un inarrivabile equilibrio prestazionale in termini di trazione integrale, raffinatezza, lusso e agilità, per una massima fruibilità quotidiana e il perfetto adattamento ad ogni preferenza di guida. Per coloro che dispongono di un’alimentazione elettrica trifase, il caricatore di bordo da 11 kW della I-PACE rende la ricarica domestica più rapida e conveniente. Se collegata ad una wall box da 11 kW, è possibile raggiungere una capacità di ricarica di 53 km all’ora****. Per poter disporre del massimo dell’autonomia sono necessarie solamente 8,6 ore, il che risulta ideale per la ricarica notturna. Coloro che invece hanno a disposizione un sistema di alimentazione elettrica monofase, utilizzando le wall box da 7 kW possono raggiungere una capacità di ricarica fino a 35 km all’ora, mentre una ricarica completa richiederà 12,75 ore.

Preferred Charging Period

La funzione Preferred Charging Period della I-PACE consente ai clienti di impostare gli orari di inizio e fine ricarica preferiti. In molti paesi questa funzione permette di poter trarre il massimo beneficio dai prezzi convenienti previsti per alcune tariffe di fornitura elettrica. A breve, attraverso gli aggiornamenti SOTA, questa funzione offrirà una flessibilità ancora maggiore consentendo ai clienti di impostare uno specifico livello di ricarica desiderato, ad esempio l’80%. Ricaricando la vettura durante gli spostamenti, grazie ai caricatori da 100 kW a corrente continua si possono avere fino a 127 km di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Nel medesimo lasso di tempo, con i caricatori da 50 kW a corrente continua si possono raggiungere i 63 km di autonomia. Nel concepire la I-PACE, Jaguar ha sovvertito i classici schemi progettuali in modo da creare il primo e il miglior veicolo della sua categoria. L’auto offre ai clienti di tutto il mondo un ineguagliabile equilibrio in termini di trazione integrale, lusso, agilità e prestazioni raffinate, in modo da soddisfare ogni tipologia di esigenza e garantire la massima fruibilità quotidiana.

Car of the year

Auto dal grande successo globale, vincitrice di 88 premi automobilistici in tutto il mondo tra cui il triplice riconoscimento nel 2019 di World Car of the Year, World Car Design of the Year e World Green Car, la I-PACE è anche il modello precursore delle Jaguar di domani. A partire da 2025 Jaguar si rinnoverà completamente, diventando un brand di lusso interamente elettrificato, con un portfolio di prodotti straordinariamente affascinanti caratterizzati da un design coinvolgente e da pioneristiche tecnologie di prossima generazione.

* Le specifiche possono variare in base al mercato

** Le funzionalità del sistema di navigazione continueranno ad essere migliorate attraverso gli aggiornamenti da remoto

*** Il piano 4G è soggetto alla disponibilità del mercato e si basa su una politica di corretto utilizzo. Al superamento della soglia mensile prevista di 20 GB, la velocità dati e la funzionalità potrebbero ridursi per il tempo residuo rimanente. Per maggiori dettagli sulla politica di corretto utilizzo, si prega fare riferimento ai Pivi Pro Terms su www.jaguar.com/pivi-pro-terms

**** L’autonomia aggiuntiva nel periodo un’ora/15 minuti è calcolata nel ciclo WLTP